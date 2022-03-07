Новак заявил о праве РФ ввести эмбарго на поставки газа по "Северному потоку 1"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Россия имеет полное право принять "зеркальное" решение и ввести эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток 1", который сегодня загружен на максимальном уровне, но пока такое решение не принято, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Европа сегодня потребляет около 500 млрд кубических метров газа в год, 40% этого потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий несмотря ни на что Россия всегда была надежным партнером. И сегодня "Газпром" полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу", - заявил он.

Новак также отметил, что увеличены поставки через украинскую газотранспортную систему до 109 млн куб. м/с, что эквивалентно транзитным поставкам европейским потребителям около 40 млрд куб. м газа в год. Также осуществляются поставки через "Северный поток-1", "Ямал-Европа", "Турецкий поток" и "Голубой поток", напомнил вице-премьер.

"При этом мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока 2", у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%", - подчеркнул он.

"Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают", - заметил вице-премьер РФ.

Нефть и нефтепродукты

Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу. Европа потребляет около 500 млн тонн нефти, из них около 150 млн тонн (или 30%) поставляется из России. Кроме того, РФ поставляет Европе 80 млн тонн нефтепродуктов.

"Россия и раньше, и сегодня полностью выполняет все свои обязательства, все заявки выполняются, отгрузка нефти и нефтепродуктов осуществляется в плановом режиме. Однако, нашу озабоченность вызывает обсуждения и заявления относительно возможности наложить эмбарго и отказаться от российской нефти и нефтепродуктов. Мы наблюдаем также огромное давление сегодня на наших партнеров, трейдеров, транспортные компании, банки и финансовые учреждения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Новак отметил, что такие заявления и действия еще больше подогревают рынок, и напомнил, что в понедельник цены на нефть поднимались выше $130 за баррель. Отказ от российской нефти, по его словам, приведет к "катастрофическим последствиям для мирового рынка".

"Всплеск цен будет непредсказуемым - более $300 за баррель, если не больше. При этом заместить объем российской нефти на Европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, при этом, это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главным пострадавшим", - подчеркнул вице-премьер РФ.

"Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан и потребителей, что их ожидает, и что цены на заправках, на электричество, на отопление взлетят. Это затронет и другие рынке, включая американский", - заметил он.

Он предупредил, что Россия знает, куда перенаправить поставки в случае отказа Европы и США от закупок российской нефти и нефтепродуктов.

"Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России, пожалуйста, мы готовы к этому. Мы понимаем, куда нам перенаправить эти объемы. Только возникает вопрос, кому это выгодно? И зачем это нужно?", - вопрошает Новак.

Ранее сообщалось, что российские компании испытывают сложности с продажей своей нефти и нефтепродуктов из морских портов - судовладельцы опасаются перевозить российскую нефть, что вызывает рост ставок на фрахт, а банки не открывают аккредитивы.