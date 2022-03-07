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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

Премьер Нидерландов заявил о невозможности эмбарго на энергоносители из РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что понимает, что на данном этапе не следует принимать меры против поставок из России энергоносителей.

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"Нидерланды, как и все ее партнеры, готовы рассматривать варианты для оказания дополнительного давления на Россию. Многие обсуждали вопрос о сфере энергетики. Однако здесь важно не совершить ошибку. Мы не можем позволить, чтобы это (санкции против энергоносителей - ИФ) спровоцировало неконтролируемые риски, касающиеся поставок в Европе, за ее пределами, да и на Украине", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

Рютте пояснил, что именно поэтому "нам нужно, чтобы наши компании продолжали работу с российской энергетикой". При этом он отметил, что со временем Европе нужно будет снижать зависимость от поставок энергоносителей из России.

Ранее в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против идеи эмбарго на энергоресурсы из России.

"Мы приняли осознанное решение продолжать деятельность тех наших компаний, которые занимаются поставками энергии из России", - заявил канцлер. Он пояснил, что такие поставки жизненно важны, и страна в краткосрочной перспективе не сможет найти им альтернативу.

Россия Нидерланды Германия Олаф Шольц Марк Рютте

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