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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

В правительстве ФРГ выступили против идеи эмбарго на энергоносители из РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против идеи эмбарго на энергоресурсы из России, сообщают в понедельник европейские СМИ.

"Мы приняли осознанное решение продолжать деятельность тех наших компаний, которые занимаются поставками энергии из России", - заявил он.

Шольц пояснил, что такие поставки жизненно важны, и страна в краткосрочной перспективе не сможет найти им альтернативу.

Похожее мнение высказала и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отмечают СМИ.

Германия Олаф Шольц

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