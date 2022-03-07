В правительстве ФРГ выступили против идеи эмбарго на энергоносители из РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против идеи эмбарго на энергоресурсы из России, сообщают в понедельник европейские СМИ.

"Мы приняли осознанное решение продолжать деятельность тех наших компаний, которые занимаются поставками энергии из России", - заявил он.

Шольц пояснил, что такие поставки жизненно важны, и страна в краткосрочной перспективе не сможет найти им альтернативу.

Похожее мнение высказала и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отмечают СМИ.