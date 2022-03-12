"Газпром" сообщил о продолжении штатной подачи газа через Украину

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Загрузка украинского транзитного коридора в субботу остается на прежнем высоком уровне, соответствуя объемам долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).

Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен из-за введения санкций в отношении России. На данный момент котировки газа на хабе TTF - $1468 за тысячу кубометров.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,5 млн куб. м на 12 марта", - сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Как подтверждают данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 12 марта составляет 109,4 млн куб. м, заявка на 11 марта была также 109,4 млн куб. м.