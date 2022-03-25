Страховщикам разрешили расчеты по "Зеленой карте" и по рискам импорта из недружественных стран

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Банк России разрешил работающим в системе международного ОСАГО "Зеленая карта" страховщикам принимать премии от международных страховщиков в системе и проводить выплаты по таким полисам, сообщил "Интерфаксу" информированный источник на страховом рынке.

Он пояснил, что в последнее время после принятия закона о запрете российским страховщикам заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из "недружественных" государств участники рынка задавали регулятору целый ряд конкретных вопросов о его реализации и получили разъяснения. Законом по решению ЦБ допускаются исключения, они сделаны для международного ОСАГО, следует из ответов регулятора участникам рынка.

Также ЦБ разрешена деятельность по страхованию (перестрахованию) финансовых рисков по договорам импорта в РФ (риски длительной просрочки дебиторской задолженности). "Ограничения принятого закона не распространяются на страхование и перестрахование рисков, на перечисление денежных средств в рамках исполнения обязательств страховых организаций (включая оплату страховой премии или проведение страховых выплат по договорам перестрахования), если основным договором выступает договор поставки по импорту в РФ", - процитировал ответ регулятора собеседник "Интерфакса".

"В том числе страховщикам можно платить комиссии страховым брокерам, работать с посредниками даже при наличии у них акционеров из списка нежелательных стран. Это возможно, если компании с такими участниками в капитале из недружественных стран организованы как российские юридические лица, имеют лицензии ЦБ, на них распространяются все требования ЦБ. Разрешения регулятора действуют до 31 декабря 2022 года включительно", - сказал источник "Интерфаксу".

По его словам, одним из ключевых для страховщиков после принятия упомянутого закона был вопрос о том, будут ли считаться "изгоями" компании, работающие в РФ, в капиталах которых есть акционеры - выходцы из зарубежных стран, признанных недружественными.

"Из ответов Банка России участникам рынка стало понятно, что регулятор считает компании с такими акционерами российскими резидентами при наличии их регистрации в РФ в качестве юрлица и при наличии лицензии ЦБ на проведение операций. Законодательные ограничения же касаются компаний-нерезидентов, зарегистрированных в упомянутых странах, или их представительств, которые работали в РФ без образования юрлица", - отметил источник.

По словам собеседника агентства, особое внимание ЦБ в настоящее время уделяет анализу взаимодействия российских игроков с компаниями с иностранным участием, "чтобы не допустить утечек капиталов по каналам страхования и перестрахования или блокировки возврата средств в РФ".

Президент ВСС Игорь Юргенс подтвердил "Интерфаксу" проведение консультаций с ЦБ в связи с принятием нового закона. "В принципе Банк России поддерживает сам закон и запрет на заключение договоров страхования или перестрахования с иностранными компаниями из недружественных стран. Но в каждом конкретном случае российский участник страхового рынка может обращаться в Банк России за получением того или иного разрешения при необходимости. Участников рынка интересовало, как это можно сделать", - пояснил Юргенс.

Кроме того, из позиции ЦБ следует, что "никаких дискриминационных мер в отношении российских юридических лиц, обладающих лицензиями страховой организации или страхового брокера, не будет применяться, если акционерами этих компаний являются юридические лица, зарегистрированные или действующие в недружественных по отношению к России странах. Субъекты страхового дела с иностранным капиталом были и остаются полноправными участниками российского страхового и перестраховочного рынка. Нет никаких ограничений ни в части заключения договоров страхования или перестрахования, на в части проведения расчетов с российскими "дочками" иностранных компаний (страховых, перестраховочных, брокерских)", сказал глава ВСС.

Юргенс считает важным, что автостраховщикам удалось снять вопросы "по трансграничному страхованию общегражданской ответственности владельцев транспортных средства, которое действует при пересечении на автомобильном транспорте государственной границы РФ" ("Зеленая карта").

Говоря о решении проблем в области перестрахования после отказа иностранных компаний от сотрудничества с российскими игроками в начале марта, президент ВСС отметил: "Альтернативы по размещению российских рисков есть. Это стало возможным в значительной степени благодаря многократной докапитализации "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК)".

Запрет сделок

Закон о запрете российским страховщикам заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из "недружественных" государств был принят депутатами Госдумы в III чтении 11 марта этого года.

Запрет распространяется и на перечисление российскими страховщиками денежных средств по договорам, заключенным до даты вступления закона в силу, он действует до 31 декабря 2022 года. Исключения составляют случаи перечисления средств на основании разрешения ЦБ РФ. Также решением совета директоров Банка России могут быть определены обязательства, не подлежащие передаче перестрахователем (страховщиком) национальной перестраховочной компании в перестрахование.

Изменения принимались федеральным законом № 55-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Недружественные страны

Правительство России 7 марта 2022 года утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия. В перечень вошли государства-члены Европейского Союза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории - остров Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Поддержка рынка

Для поддержания рынка перестрахования в РФ, прямых страховщиков и их клиентов Банк России принял решение в начале марта об увеличении объявленного капитала РНПК до 300 млрд рублей после отказа лондонских перестраховщиков - основных партнеров страховщиков РФ от работы с ними. Одновременно депутатами были приняты изменения в закон, связанные с увеличением размера обязательной передачи рисков страховщиков в перестрахование РНПК в 5 раз - с 10% до 50%.

О том, что в настоящее время гарантированный Банком России капитал "Российской национальной перестраховочной компании" составляет уже не 300 млрд рублей, а 750 млрд рублей, сообщила директор департамента Банка России Елена Курицына на совместном заседании экспертного совета комитета Госдумы по промышленности и торговле и экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники на этой неделе, где обсуждалась тема "О финансовой устойчивости предприятий ОПК с учетом отраслевой специфики".

"Альтернативами существовавшим традиционным для России рынкам размещения рисков должно стать развитие внутренней перестраховочной емкости внутри РФ за счет активной позиции российских страховщиков, а также построение связей (хоть это и сложный, и кропотливый процесс) с другими рынками, например, стран БРИКС", - заключил Юргенс.