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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

"Почта России" перестала принимать посылки в Польшу и Данию

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - "Почта России" приостановила прием отправлений в Польшу и Данию.

"Дания приостановила обработку отправлений из России и в Россию, поэтому "Почта России" приостанавливает прием отправлений в Данию", - объяснила пресс-служба почтового оператора.

Прекращение приема посылок в Польшу связано с "отсутствием логистических решений со стороны "Почты Польши".

В понедельник "Почта России" также приостановила прием отправлений в Швецию, так как почтовый оператор PostNord объявил об отмене почтового сообщения с Россией.

Почта России Польша Дания Швеция
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