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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

РЖД с начала марта зафиксировали рост экспорта через Белоруссию на 85%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Экспорт через Белоруссию за 20 дней марта увеличился на 85%, сообщает ОАО "РЖД", отмечая существенный рост экспортных отправок по отдельным направлениям.

По данным компании, через российско-азербайджанский погранпереход Самур с начала марта было отправлено на 11% больше груза, чем за аналогичный период прошлого года, объем новых заявок от клиентов на это направление вырос в 4 раза.

Также РЖД отмечает рост погрузки. За неделю с 14 по 20 марта погрузка на сети РЖД по сравнению с предыдущей неделей выросла на 1,7%, в том числе во внутрироссийском сообщении - на 2,9%, в экспортном - на 0,5%. Больше всего прибавило зерно (+27%), промсырьё (+26%), лесные (+16%) и строительные (+4%) грузы, контейнеры (+9%).

По данным холдинга, дефицита грузовых вагонов на сети РЖД нет. "По нашим подсчетам, сейчас их на 114 тысяч больше, чем нужно для перевозки заявленного объёма грузов. Из них 50 тысяч - полувагоны. Предложили операторам припарковать незадействованный подвижной состав там, где он не будет влиять на перевозочный процесс. Например, на путях необщего пользования или на специально выделенных для этого путях РЖД", - сообщает компания.

РЖД Белоруссия Самур
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