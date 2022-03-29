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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

ФАС призвала нефтехимкомпании отказаться от нетбэка в цене

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что разослала крупнейшим нефтехимическим предприятиям рекомендации по ценообразованию на нефтегазохимическую продукци.

ФАС предложила им отказаться от использования зарубежных ценовых индикаторов при определении цен на продукцию и не привязывать их к курсам иностранных валют. В качестве альтернативы нетбэку ведомство предлагает использовать российские биржевые и внебиржевые индикаторы.

"Преимуществом их применения является прозрачное ценообразование, которое позволяет компаниям на основе сформированной цены на товар выстраивать долгосрочные договорные отношения, что позволит гарантировать предсказуемость цен и обеспечить насыщение внутреннего рынка. Это в свою очередь защитит российских потребителей от значительного повышения стоимости", - говорится в сообщении.

Также ФАС предлагает изменить компаниям торговые политики, указав в них приоритетность поставок на внутренний рынок, цены и порядок их формирования.

Рекомендации относятся ко всей товаропроводящей цепочке - от продаж исходного сырья до готовой продукции. Предлагаемые меры относятся к таким видам продукции как полиэтилентерефталат, аммиак, апатитовый концентрат, сера, толуол, парафин, метил-трет-бутиловый эфир, каучук, ортоксилол нефтяной, бензол, пропилен, стирол, этилацетат, бутилацетат.

Предполагается, что соблюдение рекомендаций ФАС позволит не допустить необоснованного повышения цен в строительной отрасли, ЖКХ и сельском хозяйстве.

ФАС
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