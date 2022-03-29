Рубль вечером слегка сократил рост к доллару и евро

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного отыграли потери на "Московской бирже" на закрытие торгов во вторник; рубль сократил темпы роста, но все равно завершил день уверенным повышением к бивалютной корзине благодаря результатам очного раунда российско-украинских переговоров, который состоялся в Стамбуле.

Курс доллара США составил 85,25 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 4,5 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался до 82,9525 руб./$1 впервые с 25 февраля. Евро к этому моменту стоил 94,11 руб./EUR1, подешевев на 2,5 рубля. Ранее евро опускался до 92,1 руб./EUR1 также впервые с 25 февраля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,59 рубля - до 89,23 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного растерял темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фиксации прибыли после обновления в обеих парах максимумов с конца февраля. Участники рынка позитивно оценили результаты очного раунда российско-украинских переговоров, который ранее во вторник состоялся в Стамбуле.

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле были конструктивными, заявил журналистам глава российской делегации Владимир Мединский. По его словам, Москва получила от Киева предложения о придании Украине постоянного нейтрального статуса при наличии международных гарантий. Он добавил, что "это возможно только путем переговоров в результате дипломатии и так далее". "Это, конечно, не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход", - сказал помощник президента РФ.

Мединский уточнил, что Украина обещает отказаться от вступления в военные союзы, Россия со своей стороны не возражает против ее вхождения в Евросоюз.

По словам Мединского, встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора. "После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора", - сказал он.

Российская сторона заявила о намерении сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил Мединский. По его словам, один из шагов касается военного аспекта, а второй - политического.

Военная активность на киевском и черниговском направлении будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров, заявил журналистам замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Вашингтон готов, если потребуется, принять участие в реализации договоренностей Москвы и Киева по безопасности Украины, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Если будет какой-то результат и наша поддержка Украины может быть частью этого результата, в том числе поддержка ее безопасности и обороны, то, конечно, к этому мы хотим стремиться", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Марокко Насером Бурита.

Он добавил, что не видит позитивных сдвигов в переговорах России с Украиной, но считает хорошим сигналом, если их видит Киев.

Соединенные Штаты готовят новые антироссийские санкции, призванные нанести удар по цепочке поставок в оборонной сфере, заявил во вторник заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Вашингтон планирует меры против дополнительных секторов, которые имеют решающее значение для способности РФ управлять своей военной машиной и потеря доступа к которым в конечном итоге подорвет возможности России создавать и поддерживать инструменты войны, зависящие от этих ресурсов, говорится в его заявлении, подготовленном для конференции в Лондоне и опубликованном на сайте Минфина. В дополнение к санкциям в отношении компаний в тех секторах, которые способствуют злонамеренной деятельности РФ, также планируется принять меры для нарушения их важнейших цепочек поставок, отмечается в заявлении.

Эти действия США планируют предпринять совместно с партнерами.

Европейский союз участвовал в обсуждении группой стран G7 вопроса об оплате российского газа в рублях, поэтому выводы "семерки" относятся и к ЕС, сообщил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер. "Наша позиция - такая же, как и у G7", - отметил пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, как будет реагировать Евросоюз на распоряжение президента РФ Владимира Путина принимать оплату за экспорт российского газа только в рублях.

Комментируя состоявшееся накануне совещание министров энергетики государств "семерки", на котором была представлена Еврокомиссия, Мамер сказал, что участники обсуждения "отвергли это требование" российской стороны оплачивать поставки газа в рублях. "Что касается нас, то мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро", - пояснил представитель ЕК.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению вечером во вторник, инвесторы оценивают итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по Москве во вторник составляет $108,71 за баррель, что на 3,35% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,41 за баррель, что на 3,35% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Также внимание трейдеров направлено на очередное заседание ОПЕК+, которое запланировано на четверг. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, во вторник существенное укрепление рубля продолжилось - в моменте курс пары "доллар-рубль" опускался ниже 83 руб./$1, обновив минимум с 25 февраля. "В первую очередь продолжающееся снижение курса пары "доллар-рубль" связано с введенными мерами поддержки, а особо сильное укрепление рубля в последние дни, начавшееся с новостей о переходе к поставкам газа за рубли, может объясняться также выросшим притоком валютной выручки. Дополнительный позитив для рубля связан с сегодняшними новостями с переговоров Россия-Украина, которые свидетельствовали об определенном прогрессе в переговорах. Сегодня в связи с ослаблением опасений перебоев в поставках фьючерсы на нефть марки Brent упали до $107 за баррель. Впрочем, в текущих условиях существенное снижение фьючерсов Brent не оказывает особого давления на рубль. Дальнейшее развитие геополитической ситуации во многом определит динамику курса пары "доллар-рубль", но в ближайшее время инвесторы будут следить и за действиями регулятора - учитывая существенно укрепившийся рубль, может начаться постепенное ослабление ряда введенных мер поддержки", - говорит Григорьев.

"Эмоциональная позитивная реакция в рубле на сегодняшние новости очевидна. Тем не менее, мы считаем, что перспективы валютного рынка в апреле менее предсказуемы, поскольку с момента первых санкций он претерпел заметные изменения. До кризиса и в самый его разгар балансирующей статьей платежного баланса были капитальные операции: счет текущих операций с поправкой на операции Минфина задавал лишь величину дополнительного притока валюты, действующую в данном месяце. До кризиса рубль укреплялся до момента, когда спекулятивный спрос на валюту компенсировал ее приток по текущим операциям. В разгар кризиса и в отсутствие интервенций Банка России рубль ослабевал, пока находились игроки, готовые отдать за один доллар 150 рублей и даже больше. Сейчас ситуация изменилась. Введенные со всех сторон ограничения и комиссии на операции с валютой сдерживают отток капитала резидентов, оставляя, по сути, только обязательные платежи по внешнему долгу. В этих условиях величина оттока капитала становится более предсказуемой, предложение валюты определятся динамикой экспортной выручки, а баланс на валютном рынке будет достигаться за счет изменения курса рубля и объемов импорта в долларовом выражении", - подчеркивает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Банк России во вторник, 29 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 1 трлн 476,2 млрд рублей) в среднем по ставке 19,14% годовых.

Банки во вторник на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 534,2 млрд рублей.

Кроме того, банки на аукционе 7-дневного репо привлекли 1 трлн 480,5 млрд рублей. Лимит аукциона был снижен до 4,0 трлн рублей с 5,05 трлн рублей неделей ранее.

ЦБ РФ с 30 марта изменит параметры операций в рамках "тонкой настройки": снизит лимит по однодневному аукциону репо с 3 трлн рублей до 1 трлн рублей (продолжит проводить эти операции ежедневно), при этом перестанет проводить депозитные аукционы со сроком размещения средств на один день, следует из сообщения регулятора.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 марта на 7,4292 рубля, до 86,2843 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,6629 рубля, до 96,0085 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 7,3252 рубля по отношению к понедельнику и составил 86,1903 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 6,7715 рубля и составил 86,2157 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 864,335 млн, из которых $877,51 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $986,825 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 6,2271 рубля, до 96,2317 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 6,5374 рубля, до 95,0625 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR727,956 млн, из которых EUR250,472 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR477,484 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 20,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 8 б.п. - до 20,96% годовых. Ставка на срок 1 месяц отступила на 21 б.п. - до 22,29% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 25 б.п. каждая - до 23,33% и 23,79% годовых соответственно.