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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:05

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 30 марта повысили до $87 с $86,4 за т

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 30 марта повысили до $87 с $86,4 за т
Фото: David Rogers/Getty Images

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 30 марта повышена до $87 с $86,4 за тонну, сообщил Минсельхоз.

Рост наблюдается вторую неделю подряд после падения в течение девяти недель.

Пошлина на ячмень снижена до $75,8 с $79,6 за тонну, на кукурузу - повышена до $58,3 с $53,2 за тонну.

Эти пошлины будут действовать по 5 апреля.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $324,3 за тонну ($323,5 для расчета предыдущей пошлины), на ячмень - $293,1 ($298,8), на кукурузу - $268,3 ($261,1) за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице установлена на уровне $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

Минсельхоз РФ
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