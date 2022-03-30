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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Партнеры "ЛУКОЙЛа" в Камеруне предпочли экспорт газа в Экваториальную Гвинею

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Партнеры "ЛУКОЙЛа" по шельфовому проекту Etinde в Камеруне в декабре 2021 года пришли к выводу, что вариант развития с экспортом газа в Экваториальную Гвинею является предпочтительным точки зрения стоимости, рисков и выгоды для всех сторон, сообщает Bowleven, один из участников совместного предприятия.

В середине января 2022 года на заседании операционного комитета оператор проекта - New Age представил Национальной нефтегазовой компании Камеруна (Societe Nationale des Hydrocarbures, SNH) техническую и финансовую оценку потенциальных вариантов развития.

SNH согласилась изучить рекомендацию участников проекта и планирует оперативно сообщить свое мнение относительно выбранного варианта и представить предложения относительно следующих шагов.

"Недавний кризис на Украине повлиял на способность координировать усилия всех членов совместного предприятия, и мы надеемся, что ситуация нормализуется, что упростит взаимодействие", - говорится в сообщении Bowleven.

"В то время, как на одного из наших партнеров по СП - ПАО "ЛУКОЙЛ" - повлияло недавнее введение антироссийских санкций, их участие в проекте Etinde осуществляется в качестве неработающего миноритарного партнера. Несмотря на то, что мы занимаемся частным сектором, мы пока не уверены в том, как украинский конфликт повлияет на сроки получения окончательного инвестиционного решения (FID) для проекта", - отмечает участник.

"На данном этапе мы по-прежнему удовлетворены тем, что партнеры по СП смогут принять окончательное инвестиционное решение в течение 2022 года. Однако мы также признаем, что нерешенные коммерческие и политические вопросы не находятся под контролем Bowleven или наших партнеров по СП и поэтому на практике могут потребовать дополнительного времени для переговоров, чтобы получить соответствующие согласования для принятия FID", - поясняет компания.

Главный исполнительный директор Bowleven Эли Чахин через пресс-службу отметил: "Недавний украинский кризис негативно повлиял на темпы нового этапа в развитии Etinde, однако мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на то, что все участники совместного предприятия настроены на реализацию более экономически привлекательного варианта проекта".

"ЛУКОЙЛ" вошел в глубоководный проект на участке Этинде, расположенном на шельфе Камеруна в Западной Африке, в 2014 году. Участок площадью 460 кв. км расположен в Гвинейском заливе, в 20 км от берега, в непосредственной близости от границы Экваториальной Гвинеи. Глубина моря в пределах блока варьируется от 10 до 100 м. Проект реализуется на основе соглашения о разделе продукции (СРП), подписанного 22 декабря 2008 года. Участники: джерсийская New Age Ltd. - 30% (оператор), "ЛУКОЙЛ" - 30%, EurOil Ltd. (британская Bowleven) - 20%, а также SNH - 20%.

FEED показало, что разработка месторождения на основе продаж газа только на внутреннем рынке с повторной закачкой и переработкой избыточного сырья не обеспечит достаточной отдачи от инвестиций для партнеров по СП в текущих рыночных условиях. В качестве альтернативы была рассмотрена переработка газа Etinde на объектах Marathon Oil на острове Биоко в Экваториальной Гвинее. Участники проекта уже приступили к первоначальным переговорам с Marathon Oil.

Marathon Oil в Экваториальной Гвинее на шельфе владеет 63% в СРП месторождения Alba 80% в Блоке D, а также 52% в заводе Alba по производству СУГ (LPG) на острове Биоко. Кроме того, американской компании принадлежит 60% EGHoldings (СПГ-завод мощностью 3,7 млн тонн в год) и 45% AMPCO (завод по производству метанола), которые также расположены на острове Биоко.

ЛУКОЙЛ Камерун Bowleven Etinde Украина
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