НЛМК считает нецелесообразным прогноз производства и продаж на 2022 год

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Группа НЛМК считает нецелесообразным прогноз производства и продаж на 2022 год, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Также в НЛМК уточнили, что подтверждение плана capex актуально только для I квартала и не распространяется на весь 2022 год. Ранее в среду финансовый директор компании Шамиль Курмашов заявил, что НЛМК продолжает отгрузку продукции в США и Европу и плановую реализацию инвестпрограммы, сохраняет прогноз по capex на 2022 год на уровне $1 млрд.

"Как в отношении поставок продукции НЛМК на экспортные рынки, так и в отношении реализации инвестиционных проектов вице-президент по финансам группы НЛМК Шамиль Курмашов говорил о периоде I квартала 2022 года. На фоне высокого уровня макроэкономической неопределенности компания не подтверждает прогноз по инвестициям на 2022 год и считает нецелесообразным прогнозировать результаты операционной деятельности, в том числе уровень производства и продаж, до стабилизации ситуации", - заявили "Интерфаксу" в НЛМК.