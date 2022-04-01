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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

НЛМК не будет публиковать отчетность за первый квартал

Менеджмент НЛМК рекомендует не выплачивать дивиденды за два квартала

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - НЛМК решил не публиковать финансовую отчетность за I квартал "в связи с отсутствием у существенной части инвестиционного сообщества возможности осуществлять сделки с ценными бумагами компании".

"Компания планирует раскрыть финансовые результаты за 6 месяцев 2022 года в соответствии с опубликованным календарем", - говорится в сообщении НЛМК.

Кроме того, менеджмент НЛМК рекомендует совету директоров компании не выплачивать дивиденды за IV квартал 2021 года и I квартал 2022 года. Совет рассмотрит этот вопрос в июне, когда будет готовить рекомендации годовому собранию акционеров, сообщила компания.

В начале февраля совет директоров "Новолипецкого металлургического комбината" рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2021 года в размере 12,18 рубля на акцию (113% свободного денежного потока). Общий размер рекомендованных дивидендов за октябрь-декабрь составляет $0,9 млрд (72,998 млрд руб.).

В соответствии с дивидендной политикой НЛМК, компания планирует выплачивать акционерам 100% свободного денежного потока (FCF) при соотношении чистый долг/EBITDA меньше или на уровне 1х. При леверидже больше 1х на выплаты акционерам будет направляться 50% FCF. Для расчета свободного денежного потока в целях выплаты дивидендов группа будет использует нормализированный показатель инвестиций в сумме $700 млн в год, даже если фактические инвестиции будут выше этого уровня. На конец IV квартала соотношение чистый долг/EBITDA компании находилось на отметке 0,4х.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Владимир Лисин, согласно данным сайта компании, через Fletcher владеет 79,25% НЛМК.

НЛМК Владимир Лисин
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