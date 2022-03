Платежный агент получил $329 млн на выплату купона и частичное погашение по евробондам Россия-2030

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Платежный агент получил средства в рамках выплаты купона и частичного погашения суверенных еврооблигаций "Россия-2030", сообщил Минфин РФ.

Это выпуск с амортизационной структурой, на рынке евробонды "Россия-2030" появились в результате реструктуризации долгов бывшего СССР перед странами-членами Лондонского клуба в 2000 году.

"Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга по облигациям внешних облигационных займов РФ с окончательным сроком погашения в 2030 году в общей сумме $329,2 млн получены платежным агентом по еврооблигациям (The Bank of New York Mellon )", - говорится в сообщении.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций, отмечается в сообщении.