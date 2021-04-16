Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:57Заразились
на 16.04В России 4 684 148+8 995В мире 139 076 606+816 761

Positive Technologies отвергла обвинения Минфина США,

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Попавшая под последние санкции Минфина США российская компания Positive Technologies, разработчик решений в области информационной безопасности, назвала обвинения Вашингтона безосновательными.

Она попала под санкции за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России.

"Мы, как компания, отвергаем безосновательные обвинения, выдвинутые в наш адрес министерством финансов США: за почти двадцатилетнюю историю нашей работы нет ни одного факта использования результатов исследовательской деятельности Positive Technologies вне традиций этичного обмена информацией с профессиональным ИБ-сообществом и прозрачного ведения бизнеса", - говорится в пресс-релизе компании.

В Positive Technologies отмечают, что, несмотря на то, что компания не является публичной, "рынок высоко оценивает нашу капитализацию, видя ее в пределах нескольких миллиардов долларов".

"Это доказывает высокий интерес к нашим технологиям и серьезный уровень доверия к компании. Для поддержания этого доверия мы придерживаемся принципов максимальной открытости на всех уровнях своей деятельности: от исследовательской до коммерческой, включая финансовую отчетность компании", - подчеркнула компания в своем сообщении.

Несмотря на включение в "черный список", компания продолжает работу в штатном режиме и продолжит полностью соблюдать обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками.

Санкции США предусматривают, что вся собственность и интересы в собственности указанных выше структур или в их владении заблокированы. Кроме того, "любые объекты, которые прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются".

АО "Позитив Текнолоджиз" основано в 2007 году, ее основным бенефициаром является основатель и гендиректор Юрий Максимов.

По итогам 2020 года выручка Positive Technologies составила 5,6 млрд рублей, увеличившись на 55% по отношению к 2019 году. За последние пять лет средний рост компании составил 41%, отмечается в релизе компании.

Компания регулярно сообщает о новых уязвимостях или устранении выявленных ими уязвимостях, в том числе в продуктах американских компаний.

В марте "Коммерсантъ" сообщал, что Positive Technologies планирует провести IPO на Московской бирже. По информации издания, компания планирует разместить на бирже около 10% акций, что может соответствовать $200-300 млн, если стоимость компании составит $2-4 млрд к концу 2021 году.

Positive Technologies США Минфин Московская биржа

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Петербурге отменили перчаточный режим

Что произошло за день: пятница, 16 апреля

Высокопоставленные чиновники США объявлены в России невъездными

Высокопоставленные чиновники США объявлены в России невъездными

Москва изучает аспекты предложения Байдена о саммите

Россия вышлет пятерых польских дипломатов

Россия вышлет пятерых польских дипломатов

Мосгорсуд попросили признать ФБК и штабы Навального экстремистами

В Кремле послу Салливану посоветовали поехать в Вашингтон

Лавров анонсировал публикацию черного списка американских чиновников

Лавров анонсировал публикацию черного списка американских чиновников

Мантуров с 740 млн руб. и Tesla остался в кабмине лидером по доходам

Мантуров с 740 млн руб. и Tesla остался в кабмине лидером по доходам

Путин задекларировал почти 10 млн рублей годового дохода

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');