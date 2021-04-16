Positive Technologies отвергла обвинения Минфина США,

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Попавшая под последние санкции Минфина США российская компания Positive Technologies, разработчик решений в области информационной безопасности, назвала обвинения Вашингтона безосновательными.

Она попала под санкции за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России.

"Мы, как компания, отвергаем безосновательные обвинения, выдвинутые в наш адрес министерством финансов США: за почти двадцатилетнюю историю нашей работы нет ни одного факта использования результатов исследовательской деятельности Positive Technologies вне традиций этичного обмена информацией с профессиональным ИБ-сообществом и прозрачного ведения бизнеса", - говорится в пресс-релизе компании.

В Positive Technologies отмечают, что, несмотря на то, что компания не является публичной, "рынок высоко оценивает нашу капитализацию, видя ее в пределах нескольких миллиардов долларов".

"Это доказывает высокий интерес к нашим технологиям и серьезный уровень доверия к компании. Для поддержания этого доверия мы придерживаемся принципов максимальной открытости на всех уровнях своей деятельности: от исследовательской до коммерческой, включая финансовую отчетность компании", - подчеркнула компания в своем сообщении.

Несмотря на включение в "черный список", компания продолжает работу в штатном режиме и продолжит полностью соблюдать обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками.

Санкции США предусматривают, что вся собственность и интересы в собственности указанных выше структур или в их владении заблокированы. Кроме того, "любые объекты, которые прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются".

АО "Позитив Текнолоджиз" основано в 2007 году, ее основным бенефициаром является основатель и гендиректор Юрий Максимов.

По итогам 2020 года выручка Positive Technologies составила 5,6 млрд рублей, увеличившись на 55% по отношению к 2019 году. За последние пять лет средний рост компании составил 41%, отмечается в релизе компании.

Компания регулярно сообщает о новых уязвимостях или устранении выявленных ими уязвимостях, в том числе в продуктах американских компаний.

В марте "Коммерсантъ" сообщал, что Positive Technologies планирует провести IPO на Московской бирже. По информации издания, компания планирует разместить на бирже около 10% акций, что может соответствовать $200-300 млн, если стоимость компании составит $2-4 млрд к концу 2021 году.