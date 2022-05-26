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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Positive Technologies конвертирует привилегированные акции в обыкновенные

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российский разработчик решений в области информационной безопасности Positive Technologies (эмитент - ПАО "Группа Позитив") планирует в течение нескольких месяцев провести конвертацию привилегированных акций компании в обыкновенные.

Это решение приняли акционеры ПАО "Группа Позитив" на годовом собрании, говорится в материалах компании.

Конвертация задумана ради "повышения прозрачности структуры собственности и предоставления одинакового объема прав всем акционерам", объяснила компания.

Сейчас акционерный капитал "Группы Позитив" состоит из 60 млн обыкновенных акций и 6 млн привилегированных акций. При этом "префы" находятся в собственности одного из основателей компании. 6 млн привилегированных акций номиналом 0,5 рубля каждая планируется конвертировать в 6 млн обыкновенных акций такого же номинала.

После конвертации акции останутся в собственности того же акционера, которому принадлежали привилегированные акции.

Также акционеры "Группы Позитив" поддержали предложение Positive Technologies о расширении совета директоров компании до девяти человек. Расширение количественного состава совета директоров продиктовано требованиями законодательства в отношении компаний, акционерами которой являются более 10 тысяч лиц.

В дополнение к семи прежним членам совета директоров "Группы Позитив" (Денис Баранов, Юрий Максимов, Борис Симис, Дмитрий Максимов, Евгений Киреев, Даниил Рыбак и Карина Саркисян) были избраны еще два - управляющий директор Positive Technologies Алексей Андреев и предприниматель Дмитрий Пухов (независимый директор).

АО "Позитив Текнолоджиз" (Positive Technologies) зарегистрировано в 2007 году. В настоящее время 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив".

Как сообщалось, в декабре 2021 года последняя сменила форму собственности с АО на ПАО и зарегистрировала в ЦБ РФ проспект акций. Акционерный капитал компании представлен 60 млн обыкновенных акций и 6 млн привилегированных акций. При этом все привилегированные акции принадлежат одному из основных акционеров. В число последних входят Евгений Киреев (владеет 8,81% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (8,8%), Юрий Максимов (47,08%), Борис Симис (5,5%).

К началу торгов акциями free float составил немногим более 10% от общего объема обыкновенных акций. Они были выданы существующими акционерами действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам (всего около 1400 человек - ИФ) в рамках программы дарения.

По итогам 2021 года выручка компании по МСФО составила 7,1 млрд рублей, что на 28% больше аналогичного показателя 2020 года. Чистая прибыль по итогам года составила 1,9 млрд рублей, что на 26,5% больше аналогичного показателя предыдущего года. По данным компании, показатель EBITDA выросла в прошлом году до 2,7 млрд рублей с 2,1 млрд рублей в 2020 году. При этом рентабельность по EBITDA составила 38% против 39% годом ранее.

"Группа Позитив" направила на выплату дивидендов за 2021 год половину чистой прибыли - 950 млн рублей. При этом размер дивидендов составил 14,4 рубля на акцию.

Positive Technologies Группа Позитив Денис Баранов Юрий Максимов Борис Симис Дмитрий Максимов Евгений Киреев
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