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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Рынок акций США вырос во вторник на сильных статданных

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли во вторник благодаря позитивным статданным, показавшим, что экономика США остается устойчивой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе мероприятия Future of Everything Festival, организованного The Wall Street Journal, что американский ЦБ имеет необходимые инструменты, а также решимость, чтобы ослабить инфляцию в США, находящуюся на 40-летнем максимуме.

"Нам нужно видеть, что темпы инфляции снижаются убедительным образом, - сказал Пауэлл. - Пока мы этого не увидим, мы продолжим действовать".

При этом председатель ФРС выразил надежду, что Центробанк может поднять ставку и справиться с инфляцией, не спровоцировав рецессии в экономике США.

Статданные, опубликованные во вторник, показали немного более слабое, чем ожидалось, увеличение розничных продаж в США в апреле. Показатель поднялся на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на 1%. При этом данные за март были пересмотрены с существенным повышением: розничные продажи подскочили на 1,4%, а не на 0,5%, как было объявлено ранее.

Темпы роста промпроизводства в США в апреле превысили прогноз рынка более чем вдвое. Оно увеличилось на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,5%.

Котировки акций технологических компаний, резко снизившиеся за последние время, стали лидерами роста во вторник. Стоимость бумаг Apple Inc. поднялась на 2,5%, Nvidia Corp. - на 5,3%, Alphabet Inc. - на 1,8%, Tesla Inc. - на 5,1%.

Акции Twitter Inc. подорожали по итогам торгов на 2,5%. Совет директоров компании единогласно рекомендовал акционерам принять предложение Илона Маска о покупке за $44 млрд. В регулятивных документах, опубликованных Twitter во вторник, говорится, что компания "привержена закрытию сделки по согласованной цене и на согласованных условиях как можно быстрее".

Ранее Маск написал на своей странице в Twitter, что дальнейшего движения сделки не будет, пока компания не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Стоимость акций Home Depot Inc. поднялась на 1,7% благодаря сильной отчетности ритейлера. Американская сеть магазинов товаров для дома в первом квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль почти на 2% и повысила годовой прогноз.

Walmart Inc., крупнейшая в США компания розничной торговли, сообщила о почти 25%-ном снижении ее чистой прибыли в первом квартале 2023 финансового года. Прибыль без учета разовых факторов не оправдала прогнозов рынка. Акции Walmart подешевели на 11,4%.

Бумаги PayPal Holdings прибавили в цене 2,7%. Оператор платежной системы сообщил, что привлечет $3 млрд за счет размещения облигаций для погашения находящихся в обращении бондов.

Стоимость акций Caterpillar Inc., объявившей о запуске программы обратного выкупа акций на сумму $15 млрд, поднялась на 2,9%.

Цена бумаг Citigroup Inc. выросла на 7,6% на информации о том, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета увеличила долю в банке.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 431,17 пункта (1,34%) и составил 32654,59 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 80,84 пункта (2,02%) - до 4088,85 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 321,73 пункта (2,76%) и составил 11984,52 пункта.

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