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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Китайский юань опустился ниже 12,5 руб. впервые с 6 марта

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже на торгах в пятницу. При этом китайский юань опустился ниже 12,5 руб. впервые с 6 марта, евро - ниже 98 руб. также впервые с этой даты, доллар США торгуется по направлению к 91 руб.

Курс доллара США составил 91,2825 руб./$1 в 17:21 по Москве, что на 65,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,7025 руб./EUR1, подешевев на 95,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 78,89 копейки - до 94,17 руб. Курс китайского юаня снизился на 15,3 копейки - до 12,49 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет в основных валютных парах в ходе дневных торгов на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам за март и первый квартал и перед длительными выходными из-за празднования 1 Мая. Перечисление налогов в бюджет должно произойти сразу после праздничных выходных. В связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

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