Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,2%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил рост на фоне сохраняющейся благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и временного затишья в антироссийской санкционной риторике Запада; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 1,2%, при этом раллируют на 20% акции "Мобильных телесистем" на новостях о дивидендах.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2453,89 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1215,87 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,5%.

Доллар подрос до 63,85 рубля (+0,25 рубля).

Акции "МТС" выстрелили до 261,15 рубля (+20,1%) - максимума с 22 февраля.

Совет директоров "МТС" рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 33,85 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания накануне вечером. Совокупный объем дивидендов по итогам года может составить 66,33 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 июля.

Также подорожали акции АФК "Система" (+4,5%), "Газпром нефти" (+3%), расписки TCS Group (+2,1%), бумаги "Газпрома" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,4% и +0,4% "префы"), расписки OZON (+1,3%), акции "Татнефти" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), UC Rusal (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "Норникеля" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Выросли расписки Qiwi (+6,8%, до 338,5 рубля). Акционеры Qiwi одобрили приобретение группой напрямую или через одну из дочерних компаний обыкновенных акций группы на биржах, сообщила накануне компания. Qiwi собирается финансировать buyback из нераспределенной прибыли. Ранее сообщалось, что в рамках buyback Qiwi или подконтрольная ей структура может выкупить до 10% акций.

Программа обратного выкупа акций запускается с целью поддержать котировки ценных бумаг, вернув дополнительную стоимость акционерам, отмечала ранее группа. Выкупленные акции могут быть использованы в качестве платы в потенциальных сделках слияния и поглощения, а также для финансирования программы долгосрочной мотивации сотрудников группы. После восстановления стоимости акций выкупленные ценные бумаги могут быть возвращены на рынок.

Мнение аналитиков

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, внешний фон утром в среду сформировался нейтральным. Нефть Brent консолидируется около $112 за баррель после новостей о готовности США снять часть санкционных ограничений с Венесуэлы. Биржевое внимание в ближайшее время может быть сосредоточено на теме возможности для России обслуживать свой долг: действующая лицензия OFAC заканчивается 25 мая и пока неясно, будет ли она продлена. Ближайшее погашение купонов по еврооблигациям запланировано на 27 мая.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что в среду рынок акций РФ продолжит подъем, индекс МосБиржи может протестировать отметку 2500 пунктов, а лучше рынка будет выглядеть нефтегазовый сектор.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич отмечает, что поддержку рисковым активам оказала макроэкономическая статистика - покупкам способствовали предварительные данные по ВВП Еврозоны и цифры по розничным продажам в США, которые оказались лучше ожиданий. Плюс к этому, выступление представителей ЕЦБ и ФРС не преподнесли рынкам неприятных сюрпризов. В частности, глава американского регулятора Джером Пауэлл ожидает, что на двух ближайших заседаниях ставка будет поднята на 50 б.п., при том, что рынки опасаются перехода ФРС к более активным действиям и подъему ключевой ставки сразу на 75 б.п.

Сдерживать рост российских акций в среду будет коррекция в ценах на нефть, прошедшая накануне вечером. При этом, закрепление индекса МосБиржи выше отметки 2400 пунктов является первым сигналом к продолжению восстановления рынка, целью которого выступает район 2600 пунктов. Для подтверждения данного сценария индексу МосБиржи необходимо выйти выше отметки 2500 пунктов.

Зарубежные рынки

В США индексы акций накануне выросли на 1,3-2,8% во главе с Nasdaq благодаря позитивным статданным, показавшим, что экономика США остается устойчивой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе мероприятия Future of Everything Festival, организованного The Wall Street Journal, что американский ЦБ имеет необходимые инструменты, а также решимость, чтобы ослабить инфляцию в США, находящуюся на 40-летнем максимуме.

При этом председатель ФРС выразил надежду, что Центробанк может поднять ставку и справиться с инфляцией, не спровоцировав рецессии в экономике США.

Статданные, опубликованные во вторник, показали немного более слабое (+0,9%), чем ожидалось (+1%), увеличение розничных продаж в США в апреле к уровню марта. При этом данные за март были пересмотрены с существенным повышением: розничные продажи подскочили на 1,4%, а не на 0,5%, как было объявлено ранее.

Темпы роста промпроизводства в США в апреле превысили прогноз рынка более чем вдвое. Оно увеличилось на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,5%.

В Азии в среду динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

ВВП Японии в первом квартале 2022 года вернулся к падению после роста кварталом ранее, сократившись на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные официальные данные. Эксперты, однако, прогнозировали более сильное падение ВВП - на 0,4%.

Скачок заболеваемости COVID-19 в минувшем квартале вынудил правительство Японии ввести новые карантинные меры, в том числе ограничения для ресторанов и ритейлеров, что негативно сказалось на общем уровне деловой активности в стране.

Объем промпроизводства в Японии в марте вырос по итогам второго месяца подряд - на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные министерства экономики и торговли страны. Показатель совпал с ожиданиями экспертов Trading Economics. В феврале промпроизводство увеличилось более быстрыми темпами - на 2,9%.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены стабилизировались после снижения накануне, вызванного перспективами увеличения поставок топлива из Венесуэлы; цена Brent находится почти на $1,8 ниже, чем при закрытии торгов акциями на Мосбирже 17 мая.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $112,31 за баррель (+0,3% и -2% во вторник), июньская цена WTI - $113,17 за баррель (+0,7% и -1,6% накануне).

Накануне СМИ сообщили, что власти Соединенных Штатов ослабили некоторые санкции в отношении Венесуэлы в надежде на возобновление переговоров между оппозицией и правительством Николаса Мадуро.

В частности, агентство Associated Press написало со ссылкой на источники в Вашингтоне, что нефтегазовый гигант Chevron Corp. получил возможность начать переговоры с венесуэльской компанией PDVSA о возобновлении лицензии, хотя пока не имеет возможности добывать нефть или экспортировать её из страны.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что США отказались от ограничительных мер, которые препятствовали работе американских и европейских нефтяных компаний на венесуэльской территории. Она ожидает, что после этого решения Вашингтон начнёт движение "в сторону полной отмены незаконных санкций, которые оказывают влияние на весь наш народ".

Американский институт нефти (API) в ночь со вторника на среду сообщил, что запасы нефти в США по итогам минувшей недели сократились на 2,45 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками роста на 1,53 млн баррелей.

Управление энергетической информации (EIA) обнародует официальные данные о запасах в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что отчет укажет на увеличение резервов нефти за неделю, завершившуюся 13 мая, на 1,38 млн баррелей, а также на сокращение запасов бензина на 1,33 млн баррелей.