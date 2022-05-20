Курсы доллара и евро обновили многолетние минимумы к рублю

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно ускорили темпы падения на Московской бирже в пятницу в первой половине дня, курс доллара в моменте опускался почти до 57 руб./$1 впервые с конца марта 2018 года, евро падал почти до 59 руб./EUR1 впервые с июня 2015 года. Вскоре после этого обвала курсы доллар и евро немного отыграли потери.

Так, в 11:12 по московскому времени курс доллара составлял 58,63 руб./$1, что на 3,28 рубля ниже предыдущего закрытия. Чуть ранее курс доллара опускался до 57,075 руб./$1. Евро к этому времени стоил 60,92 руб./€1, подешевев на 3,49 рубля. Ранее курс евро опускался до 59,02 руб./EUR1. Бивалютная корзина ($0,55 и €0,45) уменьшилась на 3,37 рубля к уровню закрытия 19 мая, до 59,66 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на фоне дорогой нефти, поддержку котировкам оказывают новости, что министры финансов и главы центробанков стран "большой семерки" не смогли выработать единую стратегию в отношении отказа или сокращения импорта российской нефти. Об этом в пятницу сказала глава американского Минфина Джанет Йеллен.

По данным Международного энергетического агентства, Россия за этот год заработала на нефтяном экспорте из-за роста котировок на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Высокие цены на нефть в условиях действия бюджетного правила, валютные ограничения со стороны ЦБ РФ, а также снижение импорта из-за санкций со стороны западных стран привели к "навесу" валюты на внутреннем рынке и соответствующему укреплению котировок рубля.