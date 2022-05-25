Bloomberg узнал о возобновлении ОАЭ поставок нефти в ЕС после двухлетнего перерыва

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты после двухлетнего перерыва начали поставлять редкие партии нефти в Европу, пренебрегающую импортом сырья из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров.

По информации агентства, нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый судоходным подразделением TotalEnergies SA, направляется в Роттердам (Нидерланды) с грузом около 1 млн баррелей эмиратской нефти на борту.

"У этой же компании есть нефть ОАЭ на супертанкере, направляющемся в Египет. Вполне возможно, что груз окажется и в Европе. (...) Поставка в Египет, скорее всего, пойдет по трубопроводу, который пересекает североафриканскую страну, что позволит отгружать его в средиземноморском порту Сиди-Керир", - отмечает Bloomberg.

Из данных отслеживания танкеров следует, что последние грузы из ОАЭ в Европу были доставлены в мае 2020 года, когда COVID-19 обрушил рынок нефти.