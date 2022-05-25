Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:56

Bloomberg узнал о возобновлении ОАЭ поставок нефти в ЕС после двухлетнего перерыва

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты после двухлетнего перерыва начали поставлять редкие партии нефти в Европу, пренебрегающую импортом сырья из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров.

По информации агентства, нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый судоходным подразделением TotalEnergies SA, направляется в Роттердам (Нидерланды) с грузом около 1 млн баррелей эмиратской нефти на борту.

"У этой же компании есть нефть ОАЭ на супертанкере, направляющемся в Египет. Вполне возможно, что груз окажется и в Европе. (...) Поставка в Египет, скорее всего, пойдет по трубопроводу, который пересекает североафриканскую страну, что позволит отгружать его в средиземноморском порту Сиди-Керир", - отмечает Bloomberg.

Из данных отслеживания танкеров следует, что последние грузы из ОАЭ в Европу были доставлены в мае 2020 года, когда COVID-19 обрушил рынок нефти.

ОАЭ Россия ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евро опустился ниже 58 руб. впервые с 1 июня 2015 года

ЦБ РФ в четверг проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

ЦБ РФ в четверг проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

ЦБ РФ увидел "пространство для снижения ставки" из-за падения инфляционных ожиданий

РЖД в этом году направят почти 391 млрд рублей на строительство инфраструктуры

РЖД в этом году направят почти 391 млрд рублей на строительство инфраструктуры

Рубль закрыл торги вторника уверенным ростом к доллару и евро

"Сады Придонья" из-за санкций начали экономить на дизайне упаковки

ЕК воздержалась от прогнозов относительно конфискации активов ЦБ РФ

Главой совета директоров VK избран пресс-секретарь предправления "Газпрома"

Минпромторг разработает новые инструменты поддержки "АвтоВАЗа"

Глобальному рынку СПГ предрекли рекордный дефицит грядущей зимой

Глобальному рынку СПГ предрекли рекордный дефицит грядущей зимой
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });