Экспортеры пожаловались на "скрытые санкции" против российского зерна

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Союз экспортеров зерна пожаловался на "скрытые санкции" против российского товара. Председатель правления союза Эдуард Зернин рассказал об этих санкциях на Всероссийском зерновом форуме.

В частности, это это блокировка платежей в адрес экспортеров за поставки, отказ предоставлять инструменты торгового финансирования и хеджирования рисков, заморозка кредитных лимитов покупателям российского зерна, отказ в предоставлении судов, страховании грузов и трансграничных перевозок, урезание в правах в рамках GAFTA, уход с российского рынка иностранных компаний.

"Мы действительно находимся в уникальной ситуации, которая заключается в том, что наша продукция - это гуманитарный товар, и в принципе ни один разумный человек не будет вводить против нее санкции, потому что это противоречит самому духу, который заложен в уставе ООН. Тем не менее, понимая ответственность, понимая последствия, некоторые бизнес-объединения, не удивлюсь, если за ними стоят и государственные интересы, чинят нам препоны. Они скрытые, о них узнаешь по факту, для тебя они каждый раз являются форс-мажором. Здесь, наверное, самым большим разочарованием, которое испытали участники рынка, мирового рынка зерна, оказалась Швейцария, которая всегда считалась центром международной торговли по commodities. И неожиданно именно Швейцария запустила самые жесткие требования, люди не могут получить месяцами средства за поставленный товар. Я говорю о зерне, еще раз повторюсь: мы поставляем гуманитарный груз, и явным образом наша деятельность связана с необходимостью финансирования. Задерживая платежи за партию зерна, мы откладываем поставку следующей партии зерна", - заявил он.

Финансовые ограничения он назвал "самой больной темой".

"Здесь нам наносится на сегодняшний день максимальный ущерб. И если крупные экспортеры с этим могут справиться, это крупные компании, которые имеют собственный капитал, собственную инфраструктуру, в том числе суда, они проходят с минимальной болью, но боль есть. Для малых и средних предприятий эти последствия могут быть катастрофичны, потому что задержка на несколько месяцев расчетов по отгруженному зерну может привести к их дефолту", - отметил Зернин.

"Вводя препоны по финансовым инструментам на российское зерно, начиная с базовых платежей, дальше торговое финансирование, кредитные лимиты наших импортеров под закупку зерна в России - вводя ограничения по всем этим инструментам, вы ограничиваете поставки зерна в нуждающиеся страны. Да, наверное, мы что-то недозаработаем, но здесь вопрос не в заработке - здесь вопрос в покрытии базовых потребностей человека", - заявил он.

При этом союз не может защищать свои интересы в GAFTA (международная Ассоциация торговли зерном и кормами) из-за того, что ассоциация не может принимать взносы и арбитражные сборы с российской стороны.

Уход с российского рынка международных компаний, работающих по всей цепочки создания стоимости в сельском хозяйстве - от снабжения семенами и средствами защиты растений до поставок сельхозтехники, грозит снижением урожайности в России и уменьшением предложения на мировом рынке, полагают в Союзе экспортеров зерна.

"В основном эти компании имеют международный статус, они лидеры рынка, их уход приводит потенциально к снижению урожайности. У нас настолько сейчас степень самообеспечения превышает наши потребности, что мы сами этот уход не заметим, но наши иностранные клиенты, нуждающиеся страны его очень хорошо почувствуют, и это снижение урожайности повлияет именно на них, оно повлияет на наше предложение и повлияет на доступность зерна", - заявил Зернин.

По данным Минсельхоза США, которые приведены в презентации Союза экспортеров зерна, на долю России в 2020-2021 году пришлось 16,5% мирового экспорта пшеницы. На втором месте был ЕС с долей 15,5%, за ним следовали Австралия (13,8%), США (11%) и Украина (9,5%).

Основными рынками сбыта российского зерна в 2021 году были страны Ближнего Востока (14 млн тонн).

"Неужели вы действительно хотите, чтобы 16% мирового рынка исчезли? Вы хотите обнулить российское зерно? Этого нельзя допустить в интересах всего мира, на самом деле, как бы громко ни звучали эти слова, потому что наша доля очень существенна. Вводя те или иные препоны, запрещая судам заходить в российские порты, чтобы погрузиться под зерно, вы наносите ущерб не России, вы наносите ущерб другим странам", - заявил Зернин.