Аграрии РФ готовятся к проведению сева в новых условиях. Обзор

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Нынешнюю посевную аграриям РФ придется проводить в непростых условиях, связанных не только с резко подорожавшими материально-техническими ресурсам, но и с осложнением геополитической обстановки, которая привела к разрыву логистических цепочек, задержкой в некоторых случаях поставок семян и оборудования.

Однако специалисты, опрошенные "Интерфаксом", пока не видят критичного влияния этих факторов на предстоящую посевную - многое необходимое для нее было приобретено заранее, крестьяне запасливы. А то, что не поступит из-за рубежа, в значительной степени можно заменить отечественным, считают они.

По данным Минсельхоза РФ, площадь посевов в этом году составит 81,3 млн га, что на 1,4 млн га больше, чем в прошлом. Посевная кампания в этом году началась гораздо раньше прошлогодней: к 15 марта яровые культуры были посеяны на 235 тыс. га.

Часть семян застряла на границе, но замена есть

В Краснодарском крае, где весенний сев уже в разгаре, доля семян основных сельхозкультур отечественной селекции составляет 65%, иностранной - 35%, сообщили "Интерфаксу" в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Семенами отечественной селекции в крае засевается 100% площадей озимых и яровых зерновых культур, 100% - риса и 80% - сои. Площадь, занимаемая семенами сортов и гибридов кукурузы отечественной селекции, составляет порядка 35%, подсолнечника - 30%, сахарной свёклы - 6%.

Для увеличения доли отечественных семян в регионе введены меры господдержки семеноводства. Два года назад по поручению губернатора Вениамина Кондратьева начали субсидировать 70% затрат аграриев на приобретение отечественных семян сахарной свеклы. Сумма господдержки в 2022 году - 15,3 млн рублей.

На Кубани также созданы специальные семеноводческие зоны, работают центры комплексной подготовки семян различных культур к посеву. В 2022 году для оценки потенциала заложат демонстрационные посевы в четырех природно-климатических зонах.

Подготовились кубанские аграрии и к озимому севу. "Опасений нет, все семена - отечественные", - сказали в ведомстве.

Программа продвижения отечественных семян действует и в Ростовской области.

Как сообщили в областном Минсельхозпроде, вместе с филиалом Россельхозцентра здесь каждый год закладываются демонстрационные посевы на базе сельскохозяйственных организаций и научных учреждений. Речь идет о перспективных сортах и гибридах отечественной селекции для применения их в производственных посевах.

В частности, в этом году министерство вместе с агрохолдингом "Поиск" участвует в реализации проекта "Импортозамещение сортов и гибридов овощных культур".

Ставропольский край, где яровые культуры уже посеяны почти на 14% запланированных площадей (в прошлом году - на 1%), полностью независим от импорта семян зерновых культур, сообщили в местном Минсельхозе, подчеркнув, что работы на полях ведутся в штатном режиме.

Более 90% машин и оборудования в крае - отечественного производства. В прошлом году по программе льготного лизинга приобретено 493 единицы техники и оборудования. Техническая готовность тракторов составляет 94%, плугов, сеялок и культиваторов - 94-96%.

Согласно данным, приведенным на слайдах министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана к брифингу главы ведомства Марата Зяббарова, семенами зерновых и крупяных культур аграрии республики обеспечены на 115%, кукурузы - на 92%, сахарной свеклы - на 77%, подсолнечника - на 75%.

"Семенами зерновыми и зернобобовыми мы обеспечены. Пока идет довоз семян кукурузы и сахарной свеклы, подсолнечника. Есть вопросы. Часть этих семян завозится из-за границы, в связи со сложившейся ситуацией некоторые семена пока застряли на границе, - заявил Зяббаров. - Альтернатива имеется - свободные остатки семян у поставщиков, мы ежедневно мониторим данный вопрос".

В Курской области, аграрии которой обеспечены семенами кукурузы на 87% и сахарной свеклы на 83%, с фирмами-поставщиками прорабатываются вопросы обеспечения хозяйств недостающими семенами, сообщили в областном комитете АПК.

"Основная часть этих семян уже находится на централизованных складах фирм-поставщиков и отгружается на склады хозяйств. Вместе с тем есть вопросы по поставке отдельных гибридов из-за рубежа в связи с введением санкций, - сказали в комитете. - В связи с этим с основными поставщиками семян в ближайшие дни запланированы встречи для уточнения объемов поставки семян и выполнения заключенных контрактов". На случай недопоставки части импортных семян прорабатываются вопросы приобретения отечественных - в частности, в Воронежской и Белгородской областях.

Возможность таких поставок подтвердили в Воронежской области. "Мы как регион - продуктовый донор готовы в любой момент прийти на помощь другим областям с семенами, если их завоз из других стран будет полностью ограничен", - цитирует пресс-служба губернатора Воронежской области Александра Гусева.

В самой области подготовка к посевной идет в спокойном режиме, обеспеченность семенами составляет 113,1%, сообщила пресс-служба.

"В случае нехватки семян иностранной селекции на весенний сев существует возможность восполнить дефицит сортами и гибридами отечественной селекции", - заявили и в пресс-службе ФГБУ "Россельхозцентр" по Волгоградской области

"Представители компаний (специализирующиеся на иностранной селекции - ИФ) сообщают, что на сегодняшнюю дату успели завезти на территорию области от 60% до 90% семян подсолнечника и кукурузы от потребности, поставки семян продолжаются", - сказали в пресс-службе.

В ФГБУ рассчитывают, что все договоры, по которым прошла оплата, будут выполнены в полном объеме.

Не отмечают задержек в поставках семян и в Саратовской области. Как сообщили в областном Минсельхозе, на начало месяца обеспеченность сельхозпроизводителей сортовыми семенами подсолнечника составляла 64%, гибридам - 24%, кукурузы - 25%. Пока поставка семян идет без задержек, в среднем основные поставщики завезли 50-60% от заявленного объема. "Прорабатывается возможность поставки дополнительных объемов", - сказали в ведомстве.

В Оренбургской области аграрии практически полностью обеспечены семенами зерновых и зернобобовых культур, до кондиционного состояния доведено 97% семян, сообщили в областном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности

В Самарской области до норм посевных кондиций семена будут доведены к началу весенних посевных работ, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Потребность в семенах яровых зерновых культур покрыта на 109%. "Неполная обеспеченность семенами подсолнечника и кукурузы будет закрыта за счет имеющихся запасов у дилеров, работающих в области, а также производителей семян отечественной селекции", - сказали в ведомстве.

В Башкирии дефицит семян сегодня испытывают хозяйства с низкой культурой земледелия. Вместе с тем есть районы, в которых хозяйства имеют излишки семян зерновых для реализации, сообщили в республиканском Минсельхозе.

Есть риск возникновения трудностей с поставками семян овощных культур (98% зарубежные) и части семян сахарной свеклы, отметили в ведомстве. При возникновении проблем импортные семена кукурузы, подсолнечника, рапса, сахарной свеклы могут быть заменены отечественными аналогами.

В Рязанской области посевную площадь в этом году планируют довести до максимальной за последние 25 лет - 1,1 млн га, сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона. "Для весеннего сева засыпано 90,8 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 105,2% от потребности с учетом возможного пересева озимых, - сказали в ведомстве. - Хозяйства полностью заготовили семена сои, картофеля, кукурузы, сахарной свеклы и овощных культур. Семена подсолнечника и рапса частично находятся в хозяйствах, остальная часть законтрактована и в ближайшее время будет поставлена".

На пути в Белгородскую область находятся и пока недостающие семена некоторых культур.

По данным Белгородского филиала Россельхозцентра на 11 марта, обеспеченность хозяйств семенами яровых зерновых и зернобобовых культур на весенний сев составляет 92,5%, сахарной свеклы - 46,8%, кукурузы - 71,1%, подсолнечника - 44,6%, сои - 97,4%.

Семена сахарной свеклы, в основном, поставляют Франция, Бельгия, Дания, поэтому есть проблема с обеспеченностью ими. "Некоторые фермеры и крупные предприятия, если семена не поступят, готовы засевать поля теми культурами, которые есть, то есть соей, яровой пшеницей", - сообщила замруководителя филиала Татьяна Дубинина.

Аграрии Пензенской области, по данным пресс-службы областного правительства, семенами яровых зерновых обеспечены полностью, частично - семенами сахарной свеклы и кукурузы. Поставки недостающих семян продолжаются. В правительстве отмечают, что "риски производителей сахарной свеклы и кукурузы региона сведены к минимуму".

"В Брянской области две трети посевных площадей кукурузы и сахарной свеклы засевается семенами иностранной селекции. По информации поставщиков семян, срывов поставок не предвидится", - сообщил директор департамента сельского хозяйства Брянской области Владимир Ториков.

Тем не менее, "вопрос замещения импортных гибридов отечественными рассматривается". "Полная поставка семян планируется к началу сева", - сказал он.

Кто успел, тот модернизировался

Как отмечают специалисты, аграрии к нынешней посевной в достаточной степени обеспечены минудобрениями, горючим, техникой. Главная проблема - рост цен.

В Татарстане накопление удобрений идет в плановом режиме, сообщил глава аграрного ведомства Зяббаров.

По его словам, техника готова на 96%, все запчасти вовремя завезены, складской остаток на сервисных центрах, у поставщиков запчастей оценивается в 4 млрд рублей. Решены вопросы и по топливу. "Но сегодня идет рост цен на запасные части, на технику. Колоссальный рост. Даже "Ростсельмаш" российский поднял практически на 30% стоимость техники, - сказал министр. - Но несмотря на это, кто успел - за эти два месяца очень серьезно модернизировался. Надеемся, эта работа продолжится".

Зяббаров сообщил, что в республике есть предприятия, которые занимаются производством и восстановлением деталей к импортной технике. Цены в среднем в два-три раза ниже.

Согласно представленным слайдам, доля импортных зерноуборочных комбайнов в парке республики составляет 29%, кормоуборочных - 26%, свеклоуборочных - 75%. Для восстановления техники к полевым работам затрачивается более 4,5 млрд рублей, в том числе 2,7 млрд рублей - на импортную технику.

В Саратовской области готовность машинно-тракторного парка составляет 97%. Потребность в топливе пока обеспечена на 53%. Но в областном Минсельхозе заявили, что оно будет "поставляться в необходимых объемах".

В Оренбургской области запасы топлива под посевную пока ниже прошлогодних. В частности, к 1 марта было заготовлено 19,8 тыс. тонн дизельного топлива против 27,4 тыс. тонн годом ранее. Обеспеченность им составляет 30,3%. Запасы бензина практически на уровне прошлого года - 1,28 тыс. тонн против 1,2 тыс. тонн.

Готовность тракторов к выходу в поле на начало марта составляла 91%, сеялок - 87,3%, культиваторов - 90,8%. Продолжается закупка минудобрений.

"Выборка удобрений идет в плановом режиме по ранее утвержденному графику. Отпускные цены зафиксированы до конца мая текущего года. Роста цен не отмечено", - заявили в пресс-службе Минсельхоза Рязанской области.

Аграрии Башкирии получают минудобрения с 8 предприятий. Средства для защиты растений - в основном китайского производства. "Дизельное топливо и автобензин имеются на нефтебазах ПАО АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) в достаточном количестве", - сообщили в республиканском Минсельхозе.

В Курской области основной объем минудобрений уже приобретен. Обеспеченность составляет 91%. Поставки на базы и в хозяйства области продолжаются. "К сожалению, в марте наблюдались случаи сдерживания сроков поставки отдельных видов удобрений, в частности аммиачной селитры, со стороны ряда компаний. Это было обусловлено большим спросом и выполнением заявок на поставку азотных удобрений в южные регионы, где полевые работы в самом разгаре, - заявили в областном комитете АПК. - Но, по информации поставщиков, все заявки на поставку удобрений от сельхозпроизводителей области будут выполнены".

В обеспечении пестицидами главный вопрос - их удорожание в связи со значительным ростом валютного курса. По предварительной информации фирм-поставщиков, около 95% необходимых импортных препаратов находится на централизованных складах на территории России и только 5% - за пределами РФ.

"С учетом возможных рисков недопоставки импортных препаратов, отрабатываем вопросы обеспечения хозяйств области пестицидами отечественного производства, которые также эффективны", - заявили в комитете, добавив, что переход на механическую прополку не планируется.

Не ожидают перебоев в поставках минудобрений и средств защиты растений и в Брянской области. "По информации поставщиков средств защиты растений, сбоев в поставках химикатов не ожидается", - сказал директор областного департамента сельского хозяйства Владимир Ториков.

По его словам, поставки удобрений ведутся в плановом режиме - по заявкам сельхозпредприятий после заключения договоров с поставщиками и оплаты.

В Калужской области спрос на минудобрения в этом году вырос вдвое, сообщили в пресс-службе областного правительства. Площадь сева в регионе планируют увеличить на 13%, до 130 тыс. га.

Затраты растут

Затраты аграриев на проведение весенней кампании в этом году будут значительно выше прошлогодних, что уже заставило правительство РФ увеличить господдержку. Ряд регионов дополняет их своими мерами.

Как подсчитали в Минсельхозе Башкирии, потребность в финансировании весенних полевых работ в этом году на 25,3% выше прошлогодней. Основные источники - выручка аграриев и краткосрочные кредиты. К настоящему моменту одобрены 85 заявок на получение льготных краткосрочных кредитов с общей суммой около 2,4 млрд рублей. "Есть риск увеличения процентных ставок банков и недоступности льготного кредитования из-за роста ключевой ставки ЦБ", - отметили в ведомстве.

На весенне-полевые работы планируется направить 2,384 млрд рублей из бюджетов обоих уровней, что на 250 млн рублей больше прошлогоднего.

В Оренбургской области в результате дополнительного выделения правительством РФ средств на льготное кредитование размер субсидий на компенсацию процентной ставки по льготным краткосрочным кредитам увеличился со 123 млн до 411,9 млн рублей. К настоящему времени согласовано 137 заявок потенциальных заемщиков на 2,5 млрд рублей кредитов.

В Рязанской области согласовано 45 заявок на кредиты, более 50 заявок находятся на рассмотрении. "На данный момент лимиты, закрепленные за регионом, не выбраны и заявки принимаются", - отметил представитель пресс-службы регионального Минсельхоза.

Белгородская область за счет дополнительной поддержки правительства получит почти 3 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам. "Процентная ставка в банках стала очень высокой, и сами наши аграрии потянуть такую нагрузку, конечно, не в состоянии. Поэтому было принято оперативное решение, и Белгородской области выделен самый большой объем средств по сравнению с другими регионами", - прокомментировал ситуацию в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков.

В Курской области считают, что дополнительное финансирование позволит в полном объеме согласовывать поступающие от уполномоченных банков заявки аграриев на получение льготных краткосрочных кредитов.

В Брянской области лимит субсидий на льготное краткосрочное кредитование в этом году в два раза больше прошлогоднего. "С учетом остатка субсидий сельхозпроизводители могут дополнительно оформить льготных кредитов на общую сумму 2,8 млрд рублей", - сообщил директор областного департамента сельского хозяйства Владимир Ториков.

В то же время в Воронежской области существует дополнительная потребность в субсидиях. "В этой связи глава региона Александр Гусев обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой рассмотреть вопрос о выделении Воронежской области дополнительных субсидий по льготным краткосрочным кредитам в размере 783,9 млн рублей", - сообщает областное правительство.