Украинский Альфа-банк может сменить бренд и привлечь от акционеров $1 млрд

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Правление Альфа-банка (Украина) предложит акционерам сменить бренд кредитной организации. Об этом сообщил экс-министр финансов Болгарии Симеон Дянков, которому в апреле по согласованию с Нацбанком Украины было передано право голоса по мажоритарному пакету акций банка.

"Спустя несколько дней после начала войны правление приняло решение отказаться от бренда "Альфа-банк", - сказал он журналистам.

Дянков отметил, что решение о переименовании приняло украинское руководство банка и чтобы реализовать его на практике, нужны решение собрания акционеров, работающие государственные реестры и соответствующие нотариальные действия.

"Как только откроются реестры и будет возможность воплотить решение юридически, частью моей функции будет провести необходимые решения через ежегодное собрание акционеров. Я представляю сейчас большинство голосов на этом собрании", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о новом бренде, представитель банка уточнил, что в работе несколько названий, и какое именно будет выбрано, финучреждение сообщит позже.

Дянков добавил, что вторым важнейшим вопросом на собрании будет докапитализация банка на $1 млрд за счет средств акционеров, которые для этой цели, как предполагается, будут освобождены от украинских санкций.

"Украинский банк всегда – задолго до войны и во время нее – был и остается независимым от российского банка, белорусского, люксембургского и так далее (. . .) Общее имя – да, мешает, потому украинская команда быстро приняла решение о его смене, просто проблемы с реестрами и нотариальными действиями не дают быстро его реализовать юридически", - отметил Дянков.

"Сегодня все болезненные вопросы закрыты. И мы со средины весны увидели тенденцию к стабилизации ситуации по пассивам", - сказал представитель Альфа-банка (Украина).

По данным украинского банка, его крупнейшими акционерами в настоящий момент опосредованно являются Андрей Косогов (40,9614%, к нему после начала военной операции перешли пакеты подпавших под санкции Германа Хана и Алексея Кузьмичева в размере соответственно 20,9659% и 16,3239%), Михаил Фридман (32,8632%), Петр Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%), Mark Foundation for Cancer Research (3,8736%). Дянков является доверенным лицом Нацбанка Украины по пакетам Косогова и подпавших под санкции Фридмана и Авена.

Альфа-банк (Украина), по данным Нацбанка страны, на 1 марта 2022 года по размеру активов занимал 5-е место среди 69 действовавших в стране банков.

Первоначально акционеры "Альфа групп" были представлены на украинском финансовом рынке инвестиционной компанией "Альфа Капитал". Однако после покупки в конце 2000 года Киевинвестбанка было принято решение об объединении бизнеса банка и инвесткомпании и переименовании банка в Альфа-банк.