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Минфин США запретил инвесторам покупать российские облигации на вторичном рынке

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минфин США ужесточил трактовку санкций против российского долга, фактически запретив инвесторам из США покупать на вторичном рынке российские суверенные и корпоративные облигации.

Запрет на покупку российских гособлигаций на вторичном рынке был в пакете санкций, объявленных США 23 февраля в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР. Однако запрет на покупку распространялся только на гособлигации России, выпущенные после 1 марта и не касался уже находящихся в обращении выпусков.

В апреле США ввели полный запрет на "новые инвестиции" в Россию.

В понедельник OFAC выпустил официальные разъяснения к этому запрету. По словам представителя ведомства, которого цитирует агентство Bloomberg, американские инвесторы могут владеть российскими облигациями, а также продавать их, но покупать их на вторичном рынке не разрешается. Запрет на покупку при этом касается не только государственных, но и корпоративных облигаций.

Новые ограничения станут еще одним ударом по фондам, имеющим в своих портфелях российские долговые бумаги, поскольку они значительно сужают круг потенциальных покупателей бондов и бьют по остаткам их стоимости, отмечает Bloomberg.

Разъяснение OFAC застало инвесторов врасплох, в результате во вторник торги практически остановились, а участники рынка были вынуждены выяснять у юристов, как правильно трактовать расширение ограничений, считает агентство.

США Минфин OFAC
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