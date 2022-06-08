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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Котировки "ГК ПИК" упали на 3,7% на новости о дивидендах за 2021 год

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - На открытии торгов на "Московской бирже" акции группы компаний "ПИК" подешевели на 3,7% (до 520 рублей за штуку) на новостях о рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год.

7 июня компания сообщила, что ее совет директоров рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня.

По итогам 2020 года "ПИК" перечислил акционерам 22,51 рубля на акцию. Еще 22,92 рубля компания выплатила на акцию за I квартал 2021 года.

Чистая прибыль девелопера за 2021 год составила 71,086 млрд рублей, из них после выплаты дивидендов за первый квартал прошлого года у компании осталось 55,95 млрд рублей. В денежном выражении объем реализации недвижимости "ПИК" увеличился в прошлом году на 33%, до 451 млрд рублей.

ГК ПИК Мосбиржа
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