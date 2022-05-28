Мировая экономика: из огня да в полымя и наоборот

В ИМЭМО РАН обсудили экономические итоги 2021 года и возможное развитие событий

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Итоги развития мировой экономики в 2021 году и перспективы на 2022 год рассматривались на ежегодном теоретическом семинаре им. Академика В.А.Мартынова в ИМЭМО РАН имени Примакова. О ходе дискуссии рассказывает специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Корр.: Открывая семинар, академик РАН Наталья Иванова отметила, что мировая экономика выдержала все испытания последних лет, а по некоторым показателям результаты даже лучше, чем прогнозировались. В то же время коронавирус в мире не прошел для экономики бесследно, повлияв на увеличение безработицы и инфляции. Но сейчас в мире и, в частности, в Европе другая ситуация.

Иванова: Украинский кризис добавил "огня" в эту ситуацию - из огня да в полымя и наоборот. Появился целый шлейф новых рисков. Самый главный из них - угроза голода в ряде стран, которые прямо зависят от экспорта украинского зерна. Но это, конечно, только начало. Понятно, что сумма проблем, которые ждут мировую экономику, может оказаться даже больше, чем те, что накопились в результате ковидного кризиса. Там речь шла о проблемах глобализации, которые в значительной степени становятся фрагментарными, что не только меняет наше понимание, но даже ведет к изменению очень многих экономических моделей. И вообще встает вопрос о надежности и статистики, и экономических моделей, и методов экономического анализа! Нужно определять новые экономические подходы, находить новые оценки тому, что реально происходит.

Рост цен зависит уже не от рынка

Корр.: С более подробным анализом развития мировой экономики выступил заведующий сектором прогнозирования мировой экономики и политики института Гиви Мачавариани. В результате пандемии, сказал он, в 2020 году спад мировой экономике был самым большим за весь послевоенный период.

Мачавариани: Естественно, это произошло в первую очередь в экономически развитых странах. В Соединенных Штатах безработица подскочила за месяц с 3,5 до 14,4%, в количественном выражении - с 6 млн до 25 млн человек. И это за месяц! Но громадные субсидии дали уникальный результат: в стране кризис, а доходы у людей из- за субсидии резко выросли. К чему это привело? К наличию громадного отложенного спроса. Поэтому, когда стали ослабляться ограничения, весь спрос вернулся на рынок, но экономика при этом не поспевала за новым спросом. Отсюда дефициты, которые мы наблюдали, и главное - рост цен. Рассчитывали, что в 2022 году экономика сможет снивелировать рост цен.

Однако, в феврале этого года возникла проблема Украины. Она снова подстегнула рост цен, особенно на продовольствие. Причины нового роста цен были совсем другими. Они уже не зависят от того, как будут действовать игроки на рынке, как будет действовать правительство. Они зависят от того, как будет продолжаться украинский кризис.

В 2021 году мировая экономика намного превзошла предкризисную. Из отдельных крупных стран вышли на предкризисный уровень Китай, США, Россия. Основные европейские страны (малые страны уже тоже вышли на предкризисный уровень) ко второму кварталу 2020 года должны были достигнуть предкризисного уровня. Рост потребительских цен не опасен, так как это естественный ход событий, но если бы не новые события!

Миру голод не грозит!

Мачавариани: Часто можно слышать, что миру грозит голод. Мне кажется, это сильное преувеличение. Украина и Россия по 30-35 млн тонн зерна поставляют на мировой рынок, Россия - иногда даже до 50 млн тонн. При этом как-то забывается, что в целом запасы у производителей на сегодняшний момент 300 млн тонн зерна, а Европейский союз экспортирует за пределы ЕС, без внутренней торговли, около 30 млн тонн зерна. Это почему-то все забывают. А зря, потому что, даже если будет заперт украинский экспорт, то и без их 20 миллионов тонн проблема будет решена.

Но при этом, естественно, возникают другие проблемы. Одна из них - проблема транспорта: все прежние маршруты нарушены, и надо искать новую логистику. Цены на зерно безусловно, возрастут, но объем и количество - нет.

Другая проблема - социально-экономическая: смогут ли импортеры оплачивать поставки зерна в новых условиях? А кто импортировал из России и Украины? Украина большую часть зерна поставляет в Европу, особенно масличные культуры, подсолнечник. Поэтому на Украине сейчас перешивают железнодорожные пути на узкоколейные для того, чтобы обеспечить экспорт через польские порты. И в Европе готовят железнодорожный и автомобильный транспорт.

Если говорить в целом об угрозе голода, то, повторяю, на мой взгляд, ее нет. Но рост цен на продовольствие будет продолжаться.

Транспорт. Эта проблема возникла сразу по мере того, как снимались ограничения, связанные с вирусом. Не успевала логистика вслед за ростом спроса. Из этого следует, что возможности для роста мировой экономики еще очень большие. Изменение маршрутов приведет к росту всех транспортных услуг, однако туризм едва превысит уровень 2020 года. Тем не менее, экономики Европы и США показали существенный рост. Еще потенциал есть, и в 22-м году, и в 23-м все постепенно будут превышать прежний уровень. Потенциал роста еще очень большой.

Развитию Китая грозит опасность

Мачавариани: Сейчас возникает, особенно для Китая, еще одна проблема, которую нельзя не учитывать. Она связана с трудностями поставок электроники в Европу и в США из Юго-Восточной Азии. Поэтому в этих странах были сделаны инвестиции на десятки миллиардов долларов для того, чтобы обеспечить собственное производство. В этой сфере очень быстро идет технический прогресс и сами производства очень быстро меняются. По мере того, как будут появляться новые мощности, новые идеи, то соответственно, все больше и больше производство будет перемещаться из Юго-Восточной Азии в Европу и в Соединенные Штаты. Это значит, что Китай будет терять свои экспортные возможности. На мой взгляд, это и есть один из факторов, который будет тормозить развитие Китая.

Рост цен достиг предела

Мачавариани: По мере роста экономики, по мере развития узких мест, инфляция снизится до обычных уровней. Но украинская проблема! Эмбарго, сокращение поставок. Экспорт нефти из России сократился на четверть. И это уже самостоятельные действия крупнейших трейдеров, которые просто отказываются работать. Ну, допустим, Венгрия, Словакия получат какие-то поблажки, но их доля не столь велика. Основные партнеры в значительной степени уже откажутся.

То же самое по газу. Они сумели примерно на две трети, до 100 млрд, отказаться от этого экспорта. Начинаются вопросы перераспределения. Соответственно, удлинение поставок, значит, опять-таки, рост цен. Недаром они сейчас постоянно обсуждают вопрос, как сделать так, чтобы ограничить экспорт из России и одновременно ограничить рост цен. Это в данном случае на энергоресурсы.

Если ближе к зиме начнутся природные катаклизмы, может быть, они не смогут обеспечить поставки. Но в целом рассчитывают, что у них есть возможность и они смогут выдержать объявленный уровень снижения.

Соответственно, дальнейшего роста цен, на мой взгляд, не будет: предел достигнут. А вот снижение вполне может быть. Да, проблемы постепенно будут расширяться, но катаклизмов я опять-таки не вижу.

Теперь, что касается потребления. Ситуация такая. Потребление, как считается, вырастет примерно на уровень 2019 года, а добыча, даже при том, что ОПЕК+ Россия ограничивают производство, не уменьшится, потому практически готова сделка с Ираном, и может быть в течение месяца она будет подписана. Соответственно, дополнительно Иран сразу даст миллион-полтора баррелей на рынок... В Ливии договорились и правительство и противоборствующие стороны обеспечить добычу нефти и, соответственно, экспорт. Сейчас там добывают примерное 500 тысяч баррелей в сутки. На полтора миллиона можно выйти – в пределах полугода. Надо иметь в виду и увеличение добычи в США.

Короче говоря, резервы есть. Не говоря уже о том, что немножко увеличивает Норвегия, немножко, по газу, голландцы. Хотя они сознательно сократили большие запасы... Из-за боязни землетрясения они сократили добычу газа. Но учитывая новую ситуацию, они согласились несколько увеличить. Складывается в сумме картина, что резких дефицитов удастся избежать, и соответственно, резкого роста цен, а может и вообще роста цен, на мой взгляд, не будет.

Если дольше продлится, это хорошо для российского экспорта, потому что по величине, по количеству экспорт будет сокращаться, по стоимости более-менее равнозначно. По крайней мере, до осени. А там уже посмотрим.

Суммирую. 2021 год - это быстрый отскок и быстрый рост, 2022-й - продолжился бы быстрый рост. И если избежать катастрофических событий, связанных с Украиной, то рост цен скорее всего останется на этом уровне, а может быть еще чуть-чуть увеличится, но будет заторможен.

Все больше нужны низко и высоко квалифицированные работники

Мачавариани: Безработица. Если в США до кризиса было шесть миллионов безработных и 6-7 млн незанятых рабочих мест, сейчас число безработных вернулось к уровню допандемийному - около 6 млн, но незанятых рабочих мест насчитывается больше 10 млн. Связано это с тем, что открываются рабочие места для высококвалифицированной рабочей силы. То есть нужна другая квалификация, а этих людей, во-первых, быстро не подготовишь, а во-вторых, их неоткуда взять.

Ну и, конечно, внутренние ресурсы: подготовка и переподготовка кадров и прочее. Но эта проблема надолго. И в мировой экономике это, на мой взгляд, сейчас основной тренд. Он растет в сторону все более высокой квалификации рабочих мест, и этот разрыв существенный, он нескоро будет ликвидирован.

Одновременно есть большой спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, а он всегда решался за счет иммигрантов, и в США, и в Европе. В этом и в прошлом году европейцы организованно импортировали рабочих из Украины, Молдавии, даже Грузии. Это все официально. Обычно во время летних сельскохозяйственных работ у них проблемы нехватки рабочих рук не возникало, но в 2020-2021 годы она уже появилась, и в этом году будет то же самое.

То есть эта проблема будет надолго. На низкоквалифицированные рабочие места местное население спроса не предъявляет. Повторим: есть большой дефицит высококвалифицированной рабочей силы.

Свежие данные о России

Мачавариани: Теперь несколько слов о России. Это самые последние данные.

Как только начался украинский кризис, сразу посыпались прогнозы падения ВВП. Прогноз Европейского банка - минус 10, Мирового банка - минус 11,2. Я делал прогноз, у меня, по самым минимальным, 10% падение и до 20%.

Если говорить об экономике России, то довольно парадоксальный результат. Потребление домашних хозяйств безусловно снизится, причем существенно. А потребление государства вырастет. Потому что гораздо больше будет не отъем у бизнеса, не сбор налогов, а использование фондов национального благосостояния.

Ведь Белоусов (Андрей Белоусов, первый вице-премьер - ИФ) на совещании как-то сказал, что, вероятно, придется использовать от 7 до 9 триллионов рублей, что составляет до 50% расходной части федерального бюджета, то есть потребление государства вырастет.

Инвестиции, конечно, сократятся, и тут вопрос оценки, насколько. А вот чистый экспорт? И когда я сделал расчеты, то получалось, что есть варианты, при которых чистый экспорт даже возрастет в России, потому что экспорт, если взять 2021 год, исчислялся примерно в $500 млрд, импорт - $300 млрд. Положительное сальдо - $200 млрд. Так вот, экспорт может примерно на $150 млрд сократиться, а импорт может упасть вообще до ста. Короче говоря, положительное сальдо может вырасти до $250 млрд.

Соответственно, с курсом рубля проблем не будет, потому что импорт подавлен, население практически отрезано от этого рынка. Спрос очень низкий и курс рубля задавать можно любой. Но падение производства и падение доходов населения реально оценить невозможно, потому что все эти санкции действуют постепенно.

В чем-то будут ощущаться сразу, где-то постепенно. Объединение аэропортов, например, обратилось к правительству с просьбой разрешить сверхнормативное использование всей техники по сортировке багажа и по проверке пассажиров.

Можете себе представить, как изменится ситуация, если все это выходит из строя? И таких направлений множество. Где-то удастся подвести импортные товары. Сейчас, насколько я знаю, множество вещей в чемоданах везут: какие-то фильтры и прочее, - но на производство других должно уйти один-два-три года, а для каких-то, на мой взгляд, потребуется 8-10 лет, опять же, если не будет изменений.

Падение экономики будет, но насколько - вот вопрос!

Мачавариани: Я рассчитываю, что все-таки весь этот ужас закончится, и в обозримое время удастся вернуться к более-менее нормальной жизни. Потому что сама постановка вопроса, что можно развиваться в условиях автаркии, даже не совсем автаркии, предположим, но не имея нормальных связей - это как-то странновато. Весь опыт показывает, что это практически невозможно. Это то же самое, что лишить себя самых передовых технологий.

По моим расчетам, падение экономики будет не меньше 10%. Но не все так считают. Например, в Европе, более 20 научных организаций пришли к выводу, что падение может быть около 6% и даже меньше. А почему? Любопытный резон. Они заявили, что все их прогнозы, связанные с пандемией, оказались преувеличенными.

То есть реальная экономика показала гораздо большую адаптивность и пластичность, и способность к изменению, чем представлялось вначале. Поэтому они все давали прогнозы большего падения и ВВП, и вообще всех показателей, а реально оказалось, что все намного лучше. Поэтому они исходят из лучшего. Наверное, может быть, и российская экономика окажется более способной к изменениям и приспособится. И тогда падение может ограничиться 6%. Жизнь покажет!

Технический прогресс решает все задачи

Корр.: В работе семинара участвовали специалисты по экономике Китая и Японии, по Евросоюзу и США. Обсуждалась и проблема перехода к зеленой экономике, и эксперты констатировали тот факт, что заявленные громадные инвестиции в нее пока никак не реализуются.

Обсуждалась даже проблема замены российского газа на водород. Как сообщил один из участников прений, на решение этого вопроса в мире выделяется порядка 500 миллиардов долларов. Но если разбить по годам, то получается, что выделяется порядка ста миллиардов долларов на весь мир. На Европу приходится почти половина этой суммы, при том, что, по самым оптимистичным оценкам, Европе, чтобы перейти на водород, требуется триллион долларов за десять лет. Мы заплатим за это инфляцией.

Много вопросов возникало и по развитию продовольственной проблемы. Да, риски везде растут, и падение рынка грозит ростом цен. Но вопрос в том, сколько все это будет стоить потребителям?

Участники прений выражали сомнение в наличии серьезной угрозы для мировой экономики от пересмотра логистических линий. Для отдельных стран - да, угроза есть и может даже серьезная, но в целом для мировой экономики - нет. Даже если и будет расти физический объем перевозок, цены будут расти. История мирового рынка показывает, что любые диспропорции, очень быстро нивелируются. Это касается и металла, и нефти, и других товаров. Были блокады, которые приводили к росту цен, но мировая экономика самое больше за десять лет перестраивалась, потому что повышалась эффективность использования. Так и сейчас будет. Главное - это рост энергоэффективности, снижение материалоемкости. Значит, технический прогресс решает все эти задачи. Это самое главное. Да, на это нужно время, но события подстегивают этот процесс.

Снижение темпов роста может и будет, но, вероятно, не более чем на два-три процента. Конечно, желательно чтобы все это быстрее закончилось, а все остальное - вполне решаемо. Мировая экономика и не такое переживала. Новый рост будет обеспечен IT-технологиями.

Все участники дискуссии согласились, что считать сейчас, на сколько упадет или поднимется мировая экономика, сложно, поскольку неясно, какие еще санкции будут объявлены.

Интересно было заключение академика Натальи Ивановой. Она ответила на некоторые важные выводы, которые прозвучали на семинаре и в рамках дискуссии последнего времени на тему мировой экономики. В том числе и на то, что в мире не хватит денег на поднятие экономики, и что у Европы не хватит средств на развитие зеленой экономики.

Нельзя пользоваться искаженными представлениями

Иванова: У мировой экономики денег хватит. И Евросоюз, как знаем, умеет считать. Первая программа развития зеленой экономики была принята в 2010 году до 2020 года. И там были поставлены цели 20-20-20 (сокращение выбросов парниковых газов на 20%, достижение 20-процентной доли возобновляемых источников энергии в общем потреблении энергии и сокращение на 20% использования энергии за счет энергоэффективности - ИФ). Эта программа была не просто выполнена, а перевыполнена, хотя все считали, что ее выполнить невозможно. При этом, за время выполнения программы уровень жизни в Евросоюзе не упал. Значит, они умеют реализовывать свои планы. Другой вопрос, что будет, если политическое влияние возобладает над экономикой, как это наблюдается сейчас при неразумном санкционном давлении на Россию.

Да, новая реальность есть и она несет определенные угрозы, но они идут от политических процессов, а не от экономических. Мировая экономика показывает, что у нее накоплен огромный потенциал и есть огромные возможности для развития. В экономику включается Латинская Америка, арабская нефть, арабский газ идет в Европу. Даже Израиль собирается поставлять газ. Значит, потенциал есть, но до конца не используется.

Нам еще в 2014 году навязывали мнение, что что из- за наших контрсанкций мировой, европейский продовольственный рынок рухнет. Но что произошло на самом деле? Европейский продовольственный рынок уже на следующий год вырос! А сейчас во многих кругах, и не только в прессе, но и в профессиональных сообществах всерьез обсуждают вопрос: как рухнет мировая экономика под воздействием антироссийских санкций. На чем они при этом основываются? Нельзя пользоваться искаженными представлениями о мировой экономике и о нашем месте в ней. Нам это только навредит!