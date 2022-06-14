Внешнеторговый оборот Белоруссии начал сокращаться из-за западных санкций

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Внешнеторговый оборот Белоруссии на фоне западных санкций начал сокращаться и по итогам января-апреля составил $26,64 млрд, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материалах Нацбанка страны.

Сжатие объемов внешней торговли обусловлено сокращением экспорта и импорта, положительная динамика которых резко замедлилась в первом квартале. Так, по итогам января-апреля экспорт снизился на 2,1%, до $13,95 млрд, импорт – на 4,5%, до $12,69 млрд. По итогам первого квартала отмечался рост экспорта на 4,8% и импорта на 3,3% (по итогам января-февраля – рост на 19,5% и 21,7% соответственно).

При этом во внешней торговле Белоруссии сохраняется устойчивый профицит. Положительное внешнеторговое сальдо страны по итогам января-апреля 2022 года составило $1,26 млрд, что на 29,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В январе-апреле дефицит внешней торговли товарами составил $320,2 млн, сократившись на 22,4%. Экспорт товаров сократился на 1,6%, до $11 млрд, импорт – на 2,3%, до $11,32 млрд. Оборот торговли товарами снизился на 2%, до $22,33 млрд.

Профицит внешней торговли услугами за четыре месяца увеличился на 14,3%, до $1,58 млрд. Экспорт услуг составил $2,95 млрд (снижение на 4,2%), импорт – $1,37 млрд (снижение на 19,2%). В целом внешнеторговый оборот услуг сократился на 9,5%, до $4,3 млрд.

В 2021 году внешнеторговый оборот Белоруссии вырос на 30,7%, до $94,75 млрд (после снижения на 14,4% в 2020 году) при положительном сальдо $3,77 млрд (рост в 2 раза по сравнению с показателем 2020 года).

В целевом прогнозе на 2022 год белорусские власти ожидали профицит внешней торговли на уровне $3 млрд при замедлении темпов роста экспорта до 6%.

Вице-премьер Белоруссии Николай Снопков ранее отмечал, что западные санкции непосредственно затронули 20% экономики Белоруссии и в связи с этим страна может потерять до 30% экспорта в текущем году.