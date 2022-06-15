Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Глава правления банка "Синара" и его зам сменили в совете директоров Пумпянских

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Председатель правления ПАО "Банк "Синара" (Екатеринбург, ранее – СКБ-банк) Денис Ошев и его заместитель Сергей Купрацевич вошли в обновленный совет директоров финучреждения.

Как следует из сообщения банка, они избраны в совет на годовом собрании акционеров 14 июня. Вместе с тем, в новый состав не вошли Дмитрий и Александр Пумпянские. Остальные члены совета директоров сохранили свои места.

Акционеры на собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, утвердили устав банка в новой редакции, предоставили согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, утвердили общую сумму компенсации расходов членам совета директоров в размере 500 тыс. рублей и рассмотрели другие вопросы.

СКБ-банк в конце февраля сменил название на банк "Синара" в рамках ребрендинга. Решение о ребрендинге было принято на внеочередном собрании акционеров 17 декабря 2021 года. Интеграция с материнским брендом, как отмечалось, позволит отразить связь финансового дивизиона с остальными направлениями деятельности группы "Синара".

По итогам 2020 года СКБ-банк также не выплачивал дивиденды. Из чистой прибыли в сумме 616 млн 291,811 тыс. рублей в распоряжении банка было оставлено 585 млн 477,221 тыс. рублей (95% прибыли), остальные 30 млн 814,59 тыс. рублей компания направила в резервный фонд .

Финансовые результаты по итогам 2021 года банк не раскрывал.

Как сообщалось, Дмитрий Пумпянский, которому принадлежало 90,6% акций "Трубной металлургической компании", в марте текущего года вышел из бенефициаров ТМК и покинул совет директоров компании. Он также вышел из бенефициаров группы "Синара", из состава советов директоров АО "Группа "Синара", банка "Синара" и АО "СТМ". Ранее Пумпянскому в банке "Синара" косвенно принадлежала доля в размере 97,99%.

Еврокомиссия в марте сообщила о введении санкций в отношении 14 предпринимателей, которые ведут деятельность в "основных секторах экономики и являются существенным источником средств для Российской Федерации", и членов их семей. Среди них – Дмитрий Пумпянский c женой Галиной и сыном Александром.

Дмитрий Пумпянский Синара
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" снизит прокачку по "Северному потоку" до 67 млн куб. м в сутки

Kinross продал российские активы структурам Свиблова за $340 млн

Дума приняла во II чтении законопроект о запрете разработки недр для иностранных компаний

Дума приняла во II чтении законопроект о запрете разработки недр для иностранных компаний

Экспортная пошлина на нефть с июля повысится на $10,4, до $55,2 за тонну

ПМЭФ-2022

Филипп Киркоров построит ТРК "Звезда" в Ленобласти за 1,7 млрд рублей

IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране

IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира, сместив Amazon

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира, сместив Amazon

Рубль волатилен к доллару и евро на старте торгов на фоне разнонаправленных сигналов

Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"

Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"

Цена нефти Brent немного подросла после падения накануне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });