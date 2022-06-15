Глава правления банка "Синара" и его зам сменили в совете директоров Пумпянских

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Председатель правления ПАО "Банк "Синара" (Екатеринбург, ранее – СКБ-банк) Денис Ошев и его заместитель Сергей Купрацевич вошли в обновленный совет директоров финучреждения.

Как следует из сообщения банка, они избраны в совет на годовом собрании акционеров 14 июня. Вместе с тем, в новый состав не вошли Дмитрий и Александр Пумпянские. Остальные члены совета директоров сохранили свои места.

Акционеры на собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, утвердили устав банка в новой редакции, предоставили согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, утвердили общую сумму компенсации расходов членам совета директоров в размере 500 тыс. рублей и рассмотрели другие вопросы.

СКБ-банк в конце февраля сменил название на банк "Синара" в рамках ребрендинга. Решение о ребрендинге было принято на внеочередном собрании акционеров 17 декабря 2021 года. Интеграция с материнским брендом, как отмечалось, позволит отразить связь финансового дивизиона с остальными направлениями деятельности группы "Синара".

По итогам 2020 года СКБ-банк также не выплачивал дивиденды. Из чистой прибыли в сумме 616 млн 291,811 тыс. рублей в распоряжении банка было оставлено 585 млн 477,221 тыс. рублей (95% прибыли), остальные 30 млн 814,59 тыс. рублей компания направила в резервный фонд .

Финансовые результаты по итогам 2021 года банк не раскрывал.

Как сообщалось, Дмитрий Пумпянский, которому принадлежало 90,6% акций "Трубной металлургической компании", в марте текущего года вышел из бенефициаров ТМК и покинул совет директоров компании. Он также вышел из бенефициаров группы "Синара", из состава советов директоров АО "Группа "Синара", банка "Синара" и АО "СТМ". Ранее Пумпянскому в банке "Синара" косвенно принадлежала доля в размере 97,99%.

Еврокомиссия в марте сообщила о введении санкций в отношении 14 предпринимателей, которые ведут деятельность в "основных секторах экономики и являются существенным источником средств для Российской Федерации", и членов их семей. Среди них – Дмитрий Пумпянский c женой Галиной и сыном Александром.