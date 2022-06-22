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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

"ЛУКОЙЛ" отменил "запасное" годовое собрание акционеров

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "ЛУКОЙЛа" отменил свое решение от 16 мая о созыве повторного годового собрания акционеров 23 июня, которое планировалось в случае, если созванное на 21 июня собрание акционеров не состоится, сообщила компания.

Совет директоров НК опасался, что ГОСА 21 июня может не состояться из-за отсутствия кворума, поэтому принял решение о созыве повторного собрания в случае, если первое не состоится.

Как сообщалось, на собрании 21 июня было утверждено решение о невыплате дивидендов за 2021 год (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года в сумме 235,574 млрд рублей).

Кроме того, собрание утвердило изменения в устав НК, согласно которым количественный состав СД с 2023 года должен сократиться с 11 до 9 участников. Вместе с тем компания не раскрыла состав вновь избранного совета директоров, сославшись на постановление правительства от 12 марта 2022 года об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию.

Собрание утвердило увеличение размера вознаграждений членам исполнительного органа по сравнению с уровнем, утвержденным в 2021 году, в целях нивелирования инфляционных процессов. Аудитором компании утверждено АО "КПМГ".

ЛУКОЙЛ
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