Рубль слегка снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного укрепляются на Московской бирже в пятницу утром, рубль слегка понижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 53,53-53,85 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 53,575 руб./$1 (+11 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 56,3275 руб./EUR1 (+12,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 11,67 коп. к уровню закрытия 23 июня, до 54,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,72 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 33,89 коп. выше официального курса.

Выступление главы ФРС в Конгрессе США

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте торгов, участники рынка продолжают оценивать двухдневное выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Конгрессе США. В среду Пауэлл выступил перед банковским комитетом Сената, в четверг - перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.

В своей речи в четверг глава Федрезерва заявил, что усилия регулятора по сдерживанию инфляции необязательно вызовут слабость на рынке труда США, однако есть риск, что безработица в стране может вырасти с текущего уровня.

Днем ранее на выступлении в среду Пауэлл признал наличие рисков начала рецессии в экономике США из-за политики увеличения процентных ставок, однако отметил, что эти риски "в настоящее время не особенно повышенные".

Банк России видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки, при этом денежно-кредитная политика (ДКП) должна способствовать смягчению денежно-кредитных условий и обеспечивать дезинфляционное влияние, заявил в четверг первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"На сегодняшний день Банк России будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях. Это говорит о том, что мы видим дальнейший потенциал снижения ставки, но надо будет посмотреть на тему того, каким образом у нас формируются инфляция, инфляционные ожидания", - сообщил Чистюхин на Чебоксарском экономическом форуме.

Цены на нефть

Нефтяной рынок демонстрирует слабую негативную динамику утром в пятницу после сильного падения накануне. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 по Москве составляет $109,76 за баррель, что на 0,26% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,2 за баррель, что на 0,07% ниже итогового значения четверга.

Контракты на нефть WTI завершили торги в четверг на минимальном значении с 10 мая, согласно данным Dow Jones Market Data. Эксперты связывают спад на нефтяном рынке с беспокойством инвесторов по поводу нависших рисков рецессии, о которых в Конгрессе заявил Пауэлл.

Министерство энергетики США приняло решение отложить публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю из-за проблем в электронных системах. Ожидалось, что эта статистика выйдет в четверг в 18:00 по московскому времени.