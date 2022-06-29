Решетников предупредил об угрозе сокращения производства из-за крепкого рубля

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство и ЦБ уделяют первоочередное внимание решению задачи слишком крепкого рубля, так как это несет риски сокращения инвестпланов и производственных планов у многих компаний, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на съезде РСПП.

"Рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе уже стала отрицательной. Коллеги ждут какой-то определенности, от правительства, от ЦБ каких-то явных сигналов", - отметил он.

"Потому что в ином случае, если ситуация продлится еще несколько месяцев такая, я думаю, что многие предприятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и необходимости корректировки текущих производственных планов и сокращении объемов производства", - сказал Решетников.

"Это самый больной вопрос, которым сейчас и правительство, и ЦБ занимаются в первую очередь", - подчеркнул министр.