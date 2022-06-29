Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Решетников предупредил об угрозе сокращения производства из-за крепкого рубля

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство и ЦБ уделяют первоочередное внимание решению задачи слишком крепкого рубля, так как это несет риски сокращения инвестпланов и производственных планов у многих компаний, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на съезде РСПП.

"Рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе уже стала отрицательной. Коллеги ждут какой-то определенности, от правительства, от ЦБ каких-то явных сигналов", - отметил он.

"Потому что в ином случае, если ситуация продлится еще несколько месяцев такая, я думаю, что многие предприятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и необходимости корректировки текущих производственных планов и сокращении объемов производства", - сказал Решетников.

"Это самый больной вопрос, которым сейчас и правительство, и ЦБ занимаются в первую очередь", - подчеркнул министр.

Минэкономразвития Максим Решетников ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Набиуллина заявила о планах существенно увеличить лимит на переводы физлиц за рубеж

Набиуллина заявила о планах существенно увеличить лимит на переводы физлиц за рубеж

Группа "Аэрофлот" получит 49,9 млрд руб. госсубсидий на поддержку внутренних рейсов

Группа "Аэрофлот" получит 49,9 млрд руб. госсубсидий на поддержку внутренних рейсов

Силуанов заявил о возможности "пожертвовать" сверхдоходами для валютных интервенций

Дорогая нефть пока не отпугивает спрос, но и не притягивает инвестиции. Обзор

Дорогая нефть пока не отпугивает спрос, но и не притягивает инвестиции. Обзор

H&M увеличила квартальную прибыль, несмотря на прекращение продаж в России

H&M увеличила квартальную прибыль, несмотря на прекращение продаж в России

Курс евро опустился ниже 53 рублей впервые с апреля 2015 года

Курс евро опустился ниже 53 рублей впервые с апреля 2015 года

Tesla закрывает офис в Сан-Матео и увольняет около 200 сотрудников

РЖД с июля вернут квоты на вывоз угля из Кузбасса на восток

РЖД с июля вернут квоты на вывоз угля из Кузбасса на восток

Клиенты банков смогут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников

Клиенты банков смогут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников

Белоруссия решила проводить выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });