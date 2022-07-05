Из РФ впервые отправили в Индию контейнерный поезд по восточной ветке коридора Север-Юг

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - АО "РЖД Логистика" (структура ОАО "РЖД") отправило полносоставный контейнерный поезд из России в Индию.

Впервые он пройдет по восточной ветке сухопутного коридора Север-Юг с использованием транспортной инфраструктуры России, Казахстана, Туркмении, Ирана и Индии, сообщает РЖД.

Первый состав стартовал с подмосковной станции Чехов. Перевозка будет интермодальной: часть пути пройдет по морю. Конечный пункт назначения – порт Нава-Шева (Мумбай, Индия). Протяженность маршрута – свыше 8 тыс. км, ориентировочное транзитное время – 35-37 дней.

Маршрут позволит российским экспортерам развивать рынки сбыта не только в Индии, странах Персидского залива, но и в Африке, отмечают в РЖД.