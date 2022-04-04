Датский производитель упаковки Hartmann решил продать завод в РФ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Датский Brodrene Hartmann A/S, который занимается производством упаковки из бумажного волокна для яиц и фруктов, а также оборудования для выпуска такой упаковки, принял решение продать завод в РФ.

Совет директоров решил продать российский завод из-за операции РФ на Украине, говорится в сообщении компании. "Решение нацелено на уход из России, текущий экономический и политический климат которой препятствует реализации бизнес-плана Hartmann в стране. Учитывая значительный рост группы и возможности инвестиций на других рынках, Hartmann больше не заинтересован в том, чтобы тратить время и управленческие ресурсы на развитие бизнеса в России", - заявили в компании.

Hartmann будет искать потенциального покупателя и продолжит операции в переходный период, чтобы поддержать 300 сотрудников своей фабрики, а также снизить риск национализации, отмечается в сообщении.

Ранее компания приняла решение об остановке экспорта упаковки, технологий и оборудования в РФ, а также инвестиций в российский завод.

Выручка российского бизнеса Hartmann в 2021 году составила 78 млн датских крон (около $11,5 млн по текущему курсу), его стоимость на конец года оценивалась в 125 млн крон. Общая выручка компании по итогам прошлого года составила 2,744 млрд крон.

Как сообщалось, Hartmann приобрел завод "Готэк-Литар", который производит транспортную и розничную упаковки для яиц из формованного бумажного волокна, у группы "Готэк" в январе 2021 года. Сумма сделки составила 113 млн датских крон (1,4 млрд рублей).

Ранее Hartmann занимался поставками оборудования для подразделения "Готэк" по производству литой тары. Также предполагалось, что ГК "Готэк" и "Готэк-Литар" продолжат сотрудничество - в рамках сделки с Hartmann "Готэк-Литар" заключил с группой "Готэк" договоры о долгосрочном сотрудничестве, суть которых заключается в получении от группы сервисных услуг.