Введение глобального корпоративного налога вновь откладывается

Фото: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Реализация самых значительных за столетие изменений в глобальном налогообложении потребует больше времени, чем планировалось ранее, пишет The Wall Street Journal.

В 2021 году почти 140 государств под эгидой Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) согласились ввести минимальный налог в размере 15% для крупных компаний. Кроме того, "цифровые" компании должны будут платить налоги в странах, где проживают их клиенты, хотя физически они могут там и не присутствовать в отличие от розничных или производственных предприятий.

Новые правила, первоначально обещанные к середине 2022 года, вряд ли будут разработаны до следующего года. После этого каждая страна должна будет проголосовать за их утверждение. Задержка увеличивает риск того, что некоторые правительства потеряют терпение в ходе этого процесса и будут настаивать на своих собственных национальных налогах на крупные американские технологические компании, которые и являются главными целями нового налогообложения, отмечается в статье WSJ.

Пока ни Европейский союз, ни США не приняли соответствующие изменения в налоговые законодательства. Венгрия отказалась от поддержки идеи введения минимального налога, в результате чего ЕС не может продвинуться с планом по его внедрению, даже несмотря на то, что другие 26 членов блока поддерживают данный шаг.

В пятницу министерство финансов США заявило, что собирается расторгнуть соглашение об избежании двойного налогообложения с Венгрией.

Американским законодателям для того, чтобы глобальная сделка вступила в силу, необходимо будет одобрить предложения администрации президента США Джо Байдена, но в 2023 году Конгресс может оказаться под полным или частичным контролем республиканцев.

Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн в докладе министрам финансов G20 назвал первое полугодие 2023 года "жестким дедлайном" для новых налоговых правил.

В ОЭСР полагают, что задержки с пересмотром правил корпоративного налогообложения вызваны непредвиденными трудностями, связанными с совершенно новым способом оценки налоговых обязательств и отказом от столетних принципов. Корманн отметил "революционность концепции" и сказал, что переговоры остаются интенсивными. При этом он признал, что задержка процесса разочаровывает правительства тех стран, которые давно добивались изменений в правилах.