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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

ЦБ предложил изменить критерии отнесения компаний к малым и средним предприятиям

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Банк России предложил пересмотреть критерии отнесения компаний к малым и средним предприятиям (МСП), говорится в сообщении регулятора.

По мнению ЦБ, на данный момент в реестр МСП входит значительное количество компаний, попадающих в периметр крупных промышленных групп, застройщиков жилья и банков. Это приводит к негативным последствиям: искажению показателей этого сегмента экономики, снижению эффективности распределения господдержки, рискам регулятивного арбитража, отмечает ЦБ.

"Участники Рабочей группы Банка России по финансированию малого и среднего предпринимательства обсудили возможные способы решения проблемы, в том числе варианты пересмотра критериев отнесения компаний к сегменту МСП", - говорится в сообщении регулятора.

Итоговые предложения будут сформулированы с учетом мнения бизнес-объединений, банковских ассоциаций, экспертного сообщества и заинтересованных министерств и ведомств, подчеркнули в ЦБ.

ЦБ РФ МСП
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