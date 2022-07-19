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BNY Mellon разъяснил условия получения дивидендов на ADR "Норникеля"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Депозитарий The Bank of New York Mellon разъяснил условия получения владельцами расписок "Норильского никеля" финальных дивидендов ГМК за прошлый год.

Дивиденды больше не перечисляются на счет BNY Mellon в российском депозитарии ("АО Райффайзен"), говорится в сообщении депозитария.

Вместо этого держатели расписок по данным реестра на 14 июня 2022 года, у которых есть спецсчета типа "С" или стандартные рублевые счета, могут обратиться напрямую в "Райффайзен", предоставив подтверждающие документы.

Это надо сделать до 15 сентября 2022 года, уточнил BNY Mellon.

Изменения вызваны решением совета директоров ЦБ от 10 июня о корректировке порядка выплаты дивидендов на российские акции, находящиеся на счетах в зарубежных депозитариях.

"Норникель" выплатил 1 тыс. 166,22 руб. (или около $15,55 по курсу ЦБ на день объявления рекомендации 22 апреля) на одну обыкновенную акцию за 2021 год. В целом на выплаты дивидендов направлено около 178,3 млрд рублей (около $2,4 млрд по курсу ЦБ РФ на 22 апреля).

Финальные дивиденды за 2021 год – последние, которые "Норникель" выплачивает в соответствии с десятилетним соглашением акционеров, истекающим в конце 2022 года. Дивидендная формула из этого соглашения предполагает выплаты на уровне 60% EBITDA за год.

В 2022 и 2023 годах акционерам на фоне дополнительных издержек и завершения срока действия соглашения не стоит ждать того уровня доходности, который обеспечивали дивидендные выплаты компании ранее, говорил в июле президент ГМК Владимир Потанин.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 35,95% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,25%. Доля Crispian – около 4% акций. Казначейские акции, которые "Норникель" оставил для программы стимулирований – 0,5%. Free float "Норникеля" – около 33%.

Порядка 20% уставного капитала "Норникеля" приходится на ADR. "Норникель" получил разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на сохранение ADR-программы на Лондонской фондовой бирже до 28 апреля 2023 года.

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