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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Сбербанк откажется от программы депозитарных расписок из-за санкций

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сохранение программы депозитарных расписок Сбербанка из-за санкций невозможно, сообщила кредитная организация.

"Ограничения, принятые иностранными регуляторами, в том числе, блокирующие санкции в отношении Сбера, делают сохранение программы депозитарных расписок невозможным. В связи с этим Сбер не будет подавать заявление в правительство РФ для сохранения обращения депозитарных расписок", - говорится в распространенном в пятницу сообщении банка.

США 6 апреля 2022 года ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

Американские депозитарные расписки (ADR) Сбербанка обращаются на Лондонской фондовой бирже (со 2 марта 2022 года торги по ним, как и по другим ценным бумагам российских эмитентов приостановлены). Банком-депозитарием расписок Сбербанка с 2017 года выступает JPMorgan Chase. Он 15 марта 2022 года уведомил Сбербанк об отказе от статуса депозитария его ценных бумаг (банк должен был в течение 60 дней найти нового депозитария для программы расписок).

Сбербанк ранее имел две программы расписок – глобальных (GDR) и американских (ADR), конвертировал GDR в ADR в декабре 2012 года.

Сбербанк
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