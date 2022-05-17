Сбербанк уведомил Лондонскую фондовую биржу о прекращении обращения расписок

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк направил уведомления в Управление финансового надзора Великобритании и на Лондонскую фондовую биржу о намерении прекратить обращение депозитарных расписок, говорится в сообщении банка.

Владельцы депозитарных расписок могут в течение 30 дней конвертировать их в обыкновенные акции с коэффициентом 1:4 (одна расписка дает право на четыре акции).

Программа депозитарных расписок Сбербанка перестанет действовать 16 июня 2022 года.

"С учетом существующих ограничений, выпущенных иностранными регуляторами, держатели депозитарных расписок могут быть ограничены в правах владения и совершения операций с акциями Сбера", - отмечает кредитная организация.

Банком-депозитарием расписок Сбербанка с 2017 года выступает JPMorgan Chase. Он 15 марта 2022 года уведомил Сбербанк об отказе от статуса депозитария его ценных бумаг. Владельцы расписок банка могут конвертировать их в акции в течение 90 дней с этой даты, отмечал ранее Сбербанк.

Реестр владельцев расписок Сбербанка закрылся 27 апреля 2022 года (дата вступления в силу федерального закона о делистинге расписок российских компаний с иностранных бирж).

Сбербанк в конце апреля заявил, что не будет подавать заявление в правительство РФ для сохранения программы депозитарных расписок, так как наложенные иностранными регуляторами ограничения делают сохранение этой программы невозможным.

США 6 апреля ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

Американские депозитарные расписки (ADR) Сбербанка обращаются на Лондонской фондовой бирже (со 2 марта 2022 года торги по ним, как и по другим ценным бумагам российских эмитентов приостановлены). Deutsche Borse (оператор Франкфуртской фондовой биржи) 17 марта исключила депозитарные расписки Сбербанка из листинга.

Сбербанк ранее имел две программы расписок - глобальных и американских, конвертировал GDR в ADR в декабре 2012 года.