Средства населения в банках РФ в июне увеличились на 555 млрд рублей

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Средства населения в банках в июне увеличились на 555 млрд рублей, рост к маю составил 1,7%, говорится в обзоре ЦБ "О развитии банковского сектора".

В мае средства населения выросли на 257 млрд рублей, или 0,8%.

Рост средств населения в июне свидетельствует о сохранении сберегательной модели на фоне низкого аппетита населения к риску, в том числе с учетом волатильности на фондовом и валютном рынках, а также частично объясняется ростом социальных выплат – индексацией пенсий неработающим пенсионерам (на 10%) и увеличением размера прочих выплат после повышения МРОТ и прожиточного минимума с 1 июня, отмечает регулятор.

Валютные остатки физлиц в июне незначительно сократились – на $0,2 млрд, или 11 млрд руб. (-0,2% к маю), а рублевые остатки выросли на 567 млрд руб. (+2% к маю). В то же время отмечался переток средств со вкладов (-834 млрд руб., или -3,5%) на текущие счета (+1 трлн 389 млрд руб., или +15,0%), главным образом по истечении сроков трехмесячных депозитов, привлеченных в начале марта по ставкам около 20%. Депозитные ставки существенно снизились за это время (средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась почти на 13 п.п., до 7,72%), и в ряде случаев они незначительно превышают ставки банков по текущим счетам - в таких условиях для клиентов на первый план выходит фактор удобства при использовании текущих счетов, подчеркивает ЦБ.

Средства юридических лиц сократились на 35 млрд руб. (или -0,1%) после роста на 859 млрд рублей (или на 2,2%) в мае. Регулятор отмечает, что динамика рублевых и валютных остатков была разнонаправленной: валютные вклады сократились на $3,8 млрд, или -238 млрд руб., рублевые выросли на 203 млрд руб.

Прирост средств на счетах эскроу немного ускорился по сравнению с маем и составил 45 млрд рублей, или +1,2% (38 млрд рублей, или +1% в мае), что связано с ростом ипотечных выдач.

Государственные средства в банках снизились на 358 млрд руб. (-3,8%) из-за сокращения средств Федерального казначейства и региональных бюджетов, банки сократили также обязательства перед Банком России на 205 млрд руб. (-6,5%).