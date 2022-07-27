Clearstream сможет продлить период конвертации российских DR на две недели

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Период, в течение которого Clearstream будет исполнять инструкции по конвертации депозитарных расписок на акции российских эмитентов, может быть продлен на две недели.

Конвертация DR российских эмитентов была поставлена на паузу после введения 3 июня блокирующих санкций против НРД, Clearstream сообщила об этом 10 июня. Спустя несколько дней было опубликовано дополнительное разъяснение со ссылкой на позицию Генерального директората по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала (DG FISMA) ЕС: любая транзакция, которая прямо или косвенно влечет возникновение обязательств перед НРД, подпадает под санкции Евросоюза и не может быть осуществлена.

НРД, в свою очередь, ввел на срок до 31 июля маркетинговый период, в течение которого не взимается плата за услуги по переводу акций на/из раздела типа "представляемые ценные бумаги по депозитарным программам" счета депо. Это позволило возобновить конвертацию расписок, поскольку экономической выгоды от исполнения инструкций НРД не получает, заявил Clearstream на прошлой неделе. Конвертация возобновилась с 18 июля. С учетом того, что маркетинговый период заканчивался 31 июля, Clearstream установила дедлайн на операции по конвертации на 28 июля.

"Пока нет ясности, что произойдет дальше, поэтому дедлайн Clearstream на исполнение инструкций установлен на 28 июля. Он может быть изменен в будущем, если НРД решит продлить отказ от платы", - сообщала Clearstream на прошлой неделе нижестоящим депозитариям.

27 июля НРД сообщил, что днем ранее правление депозитария решило продлить маркетинговый период до 14 августа включительно.

"Плата за услуги по переводу акций на/из раздела типа "Представляемые ценные бумаги по депозитарным программам" счета депо (в эти две недели) взиматься не будет", - сказано в сообщении НРД.