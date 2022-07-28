Минфин предложили наделить правом вести мониторинг закупок госкомпаний

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство 28 июля рассмотрит проект постановления, по которому Минфин сможет получить дополнительные полномочия по регулированию в сфере закупок. Проект предусматривает в том числе изменение положения о Минфине, сообщает пресс-служба правительства.

Предлагается наделить министерство полномочиями по принятию нормативных правовых актов, касающихся определения начальной максимальной цены единицы товара, работы, услуги. Также ведомство может получить право на утверждение порядка согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком.

Кроме того, документ предусматривает наделение Минфина полномочиями (в части принятия нормативных правовых актов) по осуществлению мониторинга закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

В действующей редакции положения о Минфине не оговариваются полномочия министерства по мониторингу закупок госкомпаний. При этом финансовое ведомство осуществляет мониторинг применений закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ - регулирует закупки госкомпаний).