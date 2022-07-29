СБ ООН не намерен принимать заявление в поддержку стамбульских договоренностей по зерну

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН не примет в пятницу заявление председателя в поддержку согласованной в Стамбуле "продуктовой сделки" по зерну, так как западные страны выступают против упоминания в документе меморандума РФ-ООН, подписанного одновременно с соглашениями, сообщил "Интерфаксу" источник в Совбезе.

"Заявление председателя Совета Безопасности ООН в поддержку "продуктовой сделки" завтра принято не будет", - сказал собеседник агентства, говоря о предстоящем заседании СБ ООН.

Он отметил, что "западные делегации не хотят упоминать в тексте меморандум" о взаимопонимании между Россией и ООН, который предполагает участие ООН в работе по снятию ограничений при поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

22 июля в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна.

"Первый документ - меморандум - предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине", - говорится в распространенном заявлении министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Он сообщил, что представители совместного четырехстороннего координационный центра будут организовывать досмотр судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов.

"В соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр. Представители СКЦ будут организовывать досмотровые мероприятия судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов, а также исключения провокаций", - говорится в заявлении российского министра.