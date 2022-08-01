Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Минобороны РФ подтвердило выход из Одессы первого сухогруза с украинским зерном

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В понедельник утром из порта Одессы вышел первый сухогруз с украинским зерном, во вторник он прибудет в Стамбул, заявили в Минобороны России.

"1 августа около 9:20 мск судно "Разони" под флагом Сьерра-Леоне в рамках реализации "Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" вышло из порта Одессы. На борту судна "Разони" груз кукурузы, прибытие которого запланировано в акваторию порта Стамбул 2 августа 2022 года", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что "морской коридор, по которому движется судно "Разони", проходит в северо-западной части Черного моря".

22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. В Стамбуле был создан координационный центр по вывозу украинского зерна.

Ранее в понедельник о выходе из порта Одессы первого судна с украинским зерном сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил о поддержке Россией позиции Белграда в ситуации с Косово

Военная операция на Украине

Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 августа

Власти Косово готовы на месяц отложить запрет на сербские документы

Власти Косово готовы на месяц отложить запрет на сербские документы

Президент Сербии Вучич прибыл в генштаб ВС

Новая волна жары надвигается на Францию

Президент Сербии назвал "сильно осложненной" ситуацию на границе с Косово

Президент Сербии назвал "сильно осложненной" ситуацию на границе с Косово

МИД РФ призвал Приштину к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово

Что произошло за день: воскресенье, 31 июля

Врач Байдена заявил о его хорошем самочувствии после нового положительного COVID-теста

Врач Байдена заявил о его хорошем самочувствии после нового положительного COVID-теста
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });