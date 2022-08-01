Минобороны РФ подтвердило выход из Одессы первого сухогруза с украинским зерном

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В понедельник утром из порта Одессы вышел первый сухогруз с украинским зерном, во вторник он прибудет в Стамбул, заявили в Минобороны России.

"1 августа около 9:20 мск судно "Разони" под флагом Сьерра-Леоне в рамках реализации "Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" вышло из порта Одессы. На борту судна "Разони" груз кукурузы, прибытие которого запланировано в акваторию порта Стамбул 2 августа 2022 года", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что "морской коридор, по которому движется судно "Разони", проходит в северо-западной части Черного моря".

22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. В Стамбуле был создан координационный центр по вывозу украинского зерна.

Ранее в понедельник о выходе из порта Одессы первого судна с украинским зерном сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.