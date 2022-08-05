Канада и Украина поспорили, может ли транзит газа через Украину заменить "Северный поток"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил в парламенте, что поставки российского газа в Германию по украинскому трубопроводу не смогут удовлетворить германские потребности и стать альтернативой "Северному потоку", передает Bloomberg.

"Суть в том, что потоки, которые, как можно было бы ожидать, пойдут в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже, чем может перекачиваться по "Северному потоку", - сказал Уилкинсон, отстаивая правильность решения о возвращении турбины для этой магистрали после ремонта.

Он сообщил, что вместе с техническими экспертами из Международного энергетического агентства и официальными лицами из Европейского союза и Германии рассмотрел вопрос поставок через Украину. Был сделан вывод, что потоки по украинскому газопроводу будут "значительно меньше", чем те, которые могут прокачиваться по "Северному потоку" при работе на полную мощность.

Кроме того, по словам министра, рискованно полагаться на трубопровод, проходящий через зону боевых действий, ведь "ничто не помешает России сократить потоки через Украину", если у Москвы возникнет такая необходимость.

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, выступая после министра, постаралась опровергнуть выводы Уилкинсона, заявив, что через Украину в настоящее время прокачивается больше газа, чем по "Северному потоку". "Это единственный трубопровод, в котором российская монополия "Газпром" не имеет доли участия, и по нему поставляется газ в Европу даже во время конфликта", - подчеркнула она.

Поставки газа по "Северному потоку" снизились до 20% от максимальной мощности с 27 июля в связи с остановкой эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", о чем сообщал "Газпром". Это вызвано окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя).

4 августа "Газпром" заявил, что действующие антироссийские санкции препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции "Портовая", обеспечивающей подачу газа европейским потребителям по "Северному потоку".

"Сразу после ремонта двигатель должен был быть передан "Газпрому". Тем не менее, в связи с канадскими санкциями и без согласия "Газпрома" двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта. Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом, компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту", - отметил "Газпром".

По мнению монополии, для беспрепятственного возврата турбины в Россию, а также организации технического обслуживания других двигателей компрессорной станции необходимы не только изъятия из санкций Канады, но и гарантии неприменения санкций Евросоюза и Великобритании.