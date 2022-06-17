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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Первый полет нового легкого истребителя Су-75 Checkmate намечен на 2025 год

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, как ожидается, впервые поднимется в воздух в 2025 году, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"2025 год – первый полет, потом идут испытания, надо набрать статистику, подтвердить все заявленные характеристики. Как правило, это от 1,5 до 2 лет, и можно выводить на рынок", - заявил Борисов журналистам на ПМЭФ-2022.

18 мая глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что начало серийного производства нового истребителя Checkmate запланировано на 2027 год.

Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate ("Шах и мат") разработки "Сухого" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") был представлен в июле 2021 года на авиасалоне МАКС. Тогда сообщалось о планах поднять его в воздух в 2023 году, а с 2026 года начать серийные поставки.

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Производство опытных образцов уже началось на заводе "Сухого" в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). В ноябре прошлого года Чемезов заявил, что к началу летных испытаний в 2023 году будет построено три опытных машины.

По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения. Также сообщалось о планах создать на базе Су-75 двухместную и беспилотную версии.

Чемезов оценил стоимость нового самолета в $30-35 млн. В первую очередь, истребитель будет ориентирован на экспорт, в частности, на страны Африки, Индию и Вьетнам, заявлял вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, на Checkmate уже есть якорный заказчик за рубежом.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II, шведскому JAS-39 Gripen, китайскому J-10 и пакистанскому JF-17.

Разработчики также рассчитывают и на заказ со стороны Минобороны РФ. По словам Чемезова, российские военные проявляют интерес к беспилотной версии Checkmate.

Су-75 Checkmate Юрий Борисов
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