Чемезов повысил оценку стоимости истребителя Checkmate до $30-35 млн

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Базовая цена легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate составит около $30-35 млн, сообщил журналистам на Dubai Airshow-2021. глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Этот самолет открытой конфигурации: мы предлагаем базу, на нее можем подвесить любое вооружение (...) различные опции, которые по желанию заказчика можно исполнить и установить. И, конечно, из-за этого варьируется цена. Базовая, я надеюсь, будет в районе $30-35 млн долларов", - заявил он.

Ранее Чемезов оценивал стоимость нового самолета в $25-30 млн.

"Рособоронэкспорт уже начал его продвижение. Проведен ряд переговоров с иностранными делегациями, сейчас формируются для них предложения по облику машины", - сказал глава "Ростеха".

По его словам, открытая архитектура позволяет установить на истребитель различную электронику, средства радиоэлектронной борьбы, средства для захвата целей и т.д., в том числе, иностранного производства.

"Красивый, хороший самолет получился. Объединенные Арабские Эмираты уже заинтересовались, хотят более детально посмотреть и обсудить машину. Уверен, спрос будет и со стороны других стран, с которыми намечены встречи. У нас существенное преимущество по сравнению с остальными", - отметил Чемезов.

"К конкурентам я бы отнес JF-17, J-10, F-16, но сопоставимыми возможностями может похвастаться только F-35. Тем не менее, наш самолет экономически выгоднее как с точки зрения стоимости машины, так и со стороны стоимости летного часа. При этом он может брать на борт рекордный объем вооружения. Поэтому считаю, что у самолета хорошие экспортные перспективы", - добавил он.

Однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate ("Шах и мат") разработки "Сухого" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") был представлен президенту Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на его базе создадут двухместную и беспилотную версии.

По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тысяч км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин.

В первую очередь, самолет будет ориентирован на экспорт - в частности, на страны Африки, Индию и Вьетнам, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, на Checkmate уже есть якорный заказчик за рубежом. Однако разработчики рассчитывают и на заказ со стороны Минобороны России.