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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

Саид Гуцериев договорился о продаже доли в "М.Видео"

Саид Гуцериев договорился о продаже доли в "М.Видео"
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Саид Гуцериев, основной бенефициарный владелец и член совета директоров группы "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео"), уведомил компанию, что достиг договорённости о продаже российским предпринимателям принадлежащих ему прямо и косвенно акций ПАО "М.Видео".

Закрытие сделки планируется в текущем году после завершения согласования обязывающей документации, получения всех необходимых регуляторных, корпоративных и прочих одобрений, включая согласия кредиторов, говорится в сообщении компании.

Гуцериев планирует остаться в совете директоров группы на необходимый для новых инвесторов период времени "для преемственности практик корпоративного управления". "Он выразил уверенность, что новые собственники обеспечат следование принятой бизнес-стратегии, сохранение управленческой команды, операционной модели и корпоративных ценностей группы, а также соблюдение интересов клиентов, сотрудников и партнёров", - отмечается в сообщении.

Потенциальные покупатели акций не раскрываются.

По данным на конец декабря, 50% акций ПАО "М.Видео" принадлежат компании Ericaria Holdings Limited, бенефициаром которой является Саид Гуцериев, 10,4% акций - у Weridge Investments Limited, структуры группы "Сафмар", крупнейшим миноритарным акционером которого также является Саид Гуцериев. 15% акций принадлежат немецкому Media-Saturn-Holding GmbH, у которого "М.Видео" приобрела российские магазины Media Markt в 2018 году. На собственные выкупленные акции приходится 0,8%. Free float составляет 23,8%. Акции ПАО "М.Видео" обращаются на Московской бирже.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - лидер российского рынка бытовой техники и электроники - была создана на базе ПАО "М.Видео" в апреле, после того как "М.Видео" купила "Эльдорадо" у "Сафмара" Михаила Гуцериева.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на российском рынке бытовой техники и электроники. На конец марта группа объединяла 1,269 тыс. магазинов.

Саид Гуцериев М.Видео
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