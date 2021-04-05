"М.Видео-Эльдорадо" может выплатить 6,8 млрд руб. дивидендов за 2020 г.

Выплаты за акцию могут составить 38 рублей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров группы "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") рекомендовал акционерам распределить всю чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 4,935 млрд рублей на выплату дивидендов.

Также совет директоров рекомендовал направить на дивиденды 1,896 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Таким образом, общие финальные выплаты за 2020 год могут составить 6,831 млрд рублей, говорится в сообщении компании (без учета промежуточных).

Выплаты на акцию могут составить 38 рублей.

Годовое собрание акционеров "М.Видео-Эльдорадо" пройдет в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 7 мая. В голосовании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 13 апреля.

Совет директоров рекомендовал утвердить датой, на которую определяются акционеры, имеющие право на получение дивидендов, 18 мая.

"М.Видео-Эльдорадо" по итогам работы в первой половине 2020 года выплатила дивиденды в размере 5,4 млрд рублей (30 рублей на одну акцию). Таким образом, общая сумма дивидендных выплат за 2020 год с учетом промежуточных может составить 12,2 млрд рублей (68 рублей на одну акцию), что соответствует 100% показателя скорректированной чистой прибыли компании по МСФО 17 за 2020 год.

О том, что компания планирует направить на дивиденды всю скорректированную чистую прибыль за 2020 год без учета единовременных расходов, она объявила в марте.

Скорректированная чистая прибыль "М.Видео-Эльдорадо" по итогам прошлого года выросла на 9,3% по сравнению с 2019 годом, до 12,212 млрд рублей (по стандарту IAS-17).

Скорректированный показатель не учитывает убыток ассоциированных и совместных предприятий (2,468 млрд рублей в 2020 году), а также единовременные расходы в размере 1,278 млрд рублей (1,598 млрд рублей с учетом налогов) на борьбу с COVID-19 и на единоразовую выплату компенсаций за успешную реализацию проекта по антикризисному управлению, связанному с пандемией, и эффективную передачу управления новому генеральному директору.

Рекомендации совета директоров по дивидендным выплатам полностью отвечают параметрам новой дивидендной политики, утвержденной в феврале, отметил ритейлер.

Новая дивидендная политика "М.Видео"

Новая дивидендная политика предусматривает, что компания будет направлять на дивиденды не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий по стандарту IAS 17 и осуществлять дивидендные выплаты два раза в год. Целевой уровень долговой нагрузки, согласно новой дивидендной политике, не должен превышать 2,0х (по итогам 2020 года коэффициент net debt/adj. EBITDA составил 1,42х).

Прежняя дивидендная политика ритейлера предполагала выплату не менее 60% годовой чистой прибыли.

Повышение ориентира выплат предусмотрено новой стратегией "М.Видео-Эльдорадо" до 2025 года. Стратегия (была представлена в феврале) также предусматривает удвоение бизнеса до 1 трлн рублей GMV к 2025 году (по итогам 2020 года - 504,8 млрд рублей) и поддержание рентабельности EBITDA в диапазоне 5-7% (по итогам 2020 года рентабельность скорректированной EBITDA составила 6,8%).

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших в России ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники - была создана на базе ПАО "М.Видео" в 2018 году, после того как "М.Видео" купила "Эльдорадо" у своего акционера - группы "Сафмар". "Сафмар" является крупнейшим акционером "М.Видео-Эльдорадо" с долей около 60% (до SPO "М.Видео", которое прошло в марте, "Сафмар" владела 73,5%). Еще 15% акций принадлежат структуре немецкой Ceconomy. Free float составляет 24% (акции "М.Видео-Эльдорадо" обращаются на Московской бирже).

Акционерный капитал ритейлера разделен на 179 768 227 акций.

"М.Видео" еще до объединения с "Эльдорадо" регулярно делилась прибылью с акционерами (при этом из-за возможной сделки по покупке "Эльдорадо" компания планировала отказаться от дивидендов за 2012 год, но сделка тогда не состоялась, и выплаты были произведены). По итогам 2016-2019 годов дивиденды не выплачивались. Отказ от выплат по итогам 2017-2018 годов был, в частности, обусловлен интеграцией "Эльдорадо".

Сделка по покупке "Эльдорадо" у группы "Сафмар" (которая на тот момент уже была акционером "М.Видео") была закрыта в апреле 2018 года. Ее сумма составила 45,5 млрд рублей.

После завершения интеграции всех приобретенных активов созданная на базе "М.Видео" объединенная компания выплатила промежуточные дивиденды - по итогам девяти месяцев 2019 года (33,37 рубля на акцию, в сумме - 6 млрд рублей).