Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

РФ и Белоруссия запланировали подготовить договор о едином рынке нефти к середине 2023 г.

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия продолжают работу над межправительственным договором о едином рынке нефти и планируют подготовить документ к утверждению к середине 2023 года. Об этом сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков после доклада белорусскому президенту Александру Лукашенко в понедельник.

"По союзной программе (о создании общего рынка нефти - ИФ) у нас есть сроки, и мы в них (находимся - ИФ). Подготовлен проект соответствующего договора, и он находится на рассмотрении как у нас, так и у российской стороны. Планируем до конца этого года снять все возможные и невозможные аспекты, все спорные вопросы, чтобы в срок до середины следующего года сформировать чистовой договор", - сказал Рыбаков, видеокомментарий которого распространило госагентство БелТА.

"Стоит задача до середины следующего года сформировать межправдоговор. Равные условия – они же не только в нашей программе, они в налоговой сфере перекликаются. Поэтому должно быть в комплексе принятие всех программ", - добавил Рыбаков.

В ходе доклада президенту глава концерна подчеркнул, что удалось обеспечить бесперебойную работу всех входящих в "Белнефтехим" предприятий. "Мы обеспечили все платежи в требуемом объеме в бюджет, своевременно производится оплата за все энергоресурсы, в полном объеме и вовремя выплачивается заработная плата. Причем за 6 месяцев реальная заработная плата в целом по концерну соответствует уровню прошлого года", - сказал Рыбаков.

Белоруссия РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сменился гендиректор российской "дочки" Western Union

"СДЭК" выясняет обстоятельства утечки данных клиентов

Потребление природного газа в Латвии за семь месяцев уменьшилось на 35%

Рубль дешевеет к доллару и растет к евро на старте торгов

"КАМАЗ" впервые за 10 лет не опубликует отчетность по МСФО за I полугодие

"КАМАЗ" впервые за 10 лет не опубликует отчетность по МСФО за I полугодие

"Победа" должна "Внуково" 2 млрд рублей из-за перевода рейсов в "Шереметьево"

"Победа" должна "Внуково" 2 млрд рублей из-за перевода рейсов в "Шереметьево"

Brent подорожала до $101,9 за баррель

Brent подорожала до $101,9 за баррель

Франция обсудит с Алжиром возможное увеличение закупки газа на 50%

Франция обсудит с Алжиром возможное увеличение закупки газа на 50%

ЦБ РФ расширил возможности банков по продаже населению наличных долларов и евро

ЦБ РФ расширил возможности банков по продаже населению наличных долларов и евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });